Hyperloop, il treno che collega Montreal a Toronto in meno di 40 minuti

Il treno ad alta velocità Hyperloop sta iniziando a prendere piede in tutto il mondo, infatti lo si sta progettando per collegare Montreal e Toronto

Immagina di vivere in Canada, precisamente a Montreal e di prendere il treno per Toronto dove lavori tutti i giorni. Tempo di percorrenza inferiore a 40 minuti a tratta, meno di un’ora per ricoprire oltre 500 km. Montreal sarebbe diventata un sobborgo di Toronto. Il governo canadese sta attualmente rivedendo l’idea di un Hyperloop ad alta velocità che consentirà un viaggio molto più veloce tra Montreal e Toronto.

“I promotori stanno progettando il progetto per fornire ai viaggiatori una modalità di viaggio con velocità molto elevate, guide fisse sopra e sotto terra e veicoli a forma di capsula chiamati pod, azionati all’interno di una rete di tubi a vuoto parziale sigillati ad anello”, si legge nella Richiesta di Proposta (RFP).

Il treno ad alta velocità Hyperloop

Sebbene sia ancora un concetto, sembra che il governo sia un passo avanti nell’ottenere un treno ad alta velocità che consentirebbe un viaggio molto più veloce tra le città del Canada e forse degli Stati Uniti, quest’ultimo non confermato. La pista Hyperloop che sarà costruita porterà i passeggeri tra Montreal e Toronto in meno di un’ora.

Transport Canada sta commissionando lo studio di Hyperloop, in modo che possa “essere meglio informato sugli aspetti tecnici, operativi, economici, di sicurezza e normativi di Hyperloop e comprendere i suoi requisiti di costruzione e fattibilità commerciale”.

Ricordiamo, infine, che non sono nel resto del mondo si sta per utilizzare questo “supertreno” ad alta velocità di Elon Musk, bensì anche in Europa, e precisamente nel nostro Paese, si sta lavorando per portarlo e collegare le città di Milano e Torino in pochissimo tempo.