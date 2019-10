Netflix, episodi gratis per incentivare gli abbonamenti, ma non in Italia

Netflix per aumentare il proprio numero di abbonati ha lanciato una interessante ed inedita iniziata in diversi Paesi nel mondo

Negli ultimi anni le piattaforme di streaming on-demand hanno riscontrato un crescente successo in tutto il mondo e in tutte le fasce d’età. Sempre più produttori, artisti famosi del cinema hanno deciso di collaborare con queste piattaforme creando spesso veri e propri film e serie tv di spessore.

La piattaforma che ha avuto più successo senza dubbio è Netflix, con milioni e milioni di abbonati in tutto il mondo ed un fatturato in costante crescita, anche se, negli ultimi periodi, numerose piattaforme cercano di rubargli il posto, come Amazon Prime Video, Apple tv ecc.

La nuova proposta di Netflix

L’azienda, per evitare di perdere abbonati e diminuire i propri ricavi, favorendo i rivali, ha deciso di proporre una nuova iniziativa in numerosi Stati, anche se per ora l’Italia non è inclusa, anche se l’obiettivo è quello di allargarla velocemente il più possibile.

L’iniziativa di Netflix consiste nell’offrire a tutti gli utenti, anche chi non è abbonato o mai stato abbonato, episodi gratuiti di determinate serie tv, che poi verranno comunicate di seguito. L’idea era già stata testata in Messico e in Colombia con il primo episodio di Elite, e ora ha cominciato a fare lo stesso,su un maggior numero di paesi, rendendo disponibile la prima puntata di Bard of Blood anche per tutti coloro che non hanno un abbonamento a Netflix.

L’iniziativa sembra aver riscontrato un buon successo per ora, anche se bisogna vedere se porterà effettivamente ad un aumento del bacino di utenza o sarà una cosa provvisoria. Non resta che aspettare che diventi disponibile anche da noi.