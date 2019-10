La casa della mela morsicata, Apple, ha fatto un ottimo lavoro quest’anno per quanto riguarda l’aggiornamento dei suoi dispositivi. In particolare abbiamo visto un grosso interessamento per quanto riguarda MacBook e iPad. Le due linee hanno ricevuto update importanti. L’anno prossimo, però, potrebbe essere ancora più rivoluzionario. Una nuova tecnologia del display è in arrivo.

Ebbene sì, pare proprio che i futuri device di Apple faranno un bel salto di qualità per quanto riguarda il display. Nelle scorse ore, il noto analista Ming-Chi Kuo ha deciso di proferire parola in merito a cosa potremmo vedere sugli iPad Pro e MacBook Pro del 2020. Egli è convinto che entrerà in campo una nuova interessante tecnologia per i display dei suddetti dispositivi. Di cosa si tratterà?

Apple: la tecnologia mini led sarà implementata sia su iPad che MacBook

A breve Apple annuncerà un evento per presentare la nuova gamma di iPad Pro e un rivoluzionario MacBook Pro con display da 16 pollici. I device non presenteranno differenze rispetto al passato per quanto riguarda il loro display. Il salto di qualità, infatti, avverrà l’anno prossimo. Stando a quanto dichiarato dall’affidabilissimo Ming Chi Kuo, Apple sarebbe quasi pronta per portare in campo dei nuovi display dotati di tecnologia mini led.

L’analista ha affermato che Cupertino sfrutterà l’occasione per abbandonare, finalmente, i display LCD sui suddetti dispositivi. Ebbene sì, sia iPad Pro che MacBook Pro saranno dotati di display OLED. Ovviamente, si tratta solamente di supposizioni. Per delle conferme ufficiali bisognerà attendere ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.