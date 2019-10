La casa della mela morsicata, Apple, non fa quasi mai sconti sui suoi prodotti. Tuttavia, ci sono rarissime occasioni in cui questa si lascia sfuggire qualche interessante promozione. Una delle più famose iniziative di questo tipo è quella che Cupertino offre annualmente agli studenti. Ovviamente, stiamo parlando della promozione Back to School. Questa sta per scadere. Scopriamo cosa offre e come fare per approfittarne.

Il colosso di Cupertino offre sempre piccoli sconti sui Mac e iPad per chi è iscritto all’università. L’iniziativa è attiva tutto l’anno, tuttavia, solamente per un periodo di tempo limitato (solitamente da luglio ad ottobre), la casa decide di aggiungere un’ulteriore promozione alla promozione. In questo periodo, qualsiasi studente che acquista un iPad o MacBook con il programma education ha diritto ad un paio di cuffie Beats gratis. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple: la promozione Back to School scade il 17 ottobre

L’interessante promozione Back to School di Apple termina il prossimo 17 ottobre. Mancano davvero pochissimi giorni per approfittare dell’interessante iniziativa. Questa riguarda tutti i MacBook o iPad Air e Pro acquistati tramite lo store education dell’azienda. Oltre a ricevere uno sconto immediato del 10% sul prezzo di listino dei device, si potrà anche scegliere un paio di cuffie Beats in regalo. Con tutti i MacBook si avrà diritto ad un paio di Beats Studio 3 Wireless, mentre con gli iPad Air e iPad Pro si avrà diritto ad un paio di Beats Solo 3 Wireless.

Stiamo parlando di un’offerta molto interessante considerando che il costo delle cuffie è decisamente molto alto (Beats Studio 3 Wireless: 350 euro, Beats Solo 2 Wireless: 250 euro). Per poter aderire alla promozione bisognerà registrarsi ad Unidays e seguire la procedura di verifica account. Dopodichè si verrà automaticamente indirizzati al sito Apple dove potrete acquistare i prodotti al prezzo scontato. La scelta delle cuffie verrà fatta in fase di checkout. Ricordate che avete solo fino al prossimo 17 ottobre per approfittare della promozione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.