La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, dovrebbe lanciare a breve una nuova Stagione di Fortnite. Tra pochissimi giorni, infatti, la tanto apprezzata Stagione X terminerà. Fino ad oggi non si è sentito parlare della nuova Stagione. Come mai Epic Games non sta dando nessun indizio? Sarà che ha intenzione di posticipare la data di inizio della Season?

Proprio ieri vi abbiamo parlato dell’evento di fine Stagione di Fortnite. Epic Games, ad oggi, ancora non ha annunciato la sua data. Questo dovrebbe dare una prima idea di cosa accadrà nella Stagione 11. Le teorie in merito sono davvero tante. E’ sempre più sicuro che Epic Games rimandi la data di inizio della nuova Season. Un dataminer ne è certo. Scopriamo il perchè.

Fortnite: l’inizio della Stagione 11 verrà rimandato?

La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, potrebbe rimandare l’inizio della Stagione 11 di qualche giorno. Ne è convito il noto dataminer HYPEX. Questo si è fatto un paio di conti e, considerando che molte cose relative alla Stagione X devono ancora essere rilasciate, ha dedotto che Epic Games rimanderà l’inizio della nuova Season.

Ricordiamo, infatti, che come al solito l’azienda rilascerà una serie di sfide a tempo straordinario. Queste sono state scovate dai dataminer nell’ultimo update del gioco. Al momento non vi è nessuna traccia delle sfide all’interno del battle royale. Ciò significa che verranno rilasciate nei prossimi giorni. Visto e considerato che servirà del tempo per completarle, è molto probabile che Epic Games le sfrutterà per posticipare di qualche giorno l’inizio della nuova season. Si tratta di una teoria abbastanza fantasiosa ma che potrebbe avere un riscontro reale. Non ci resta che aspettare e vedere come andrà.