Gli snack favoriscono la deforestazione nelle antiche torbiere indonesiane

Ami gli Oreo? Che ne dici di pop-crostate? Ramen istantaneo? Tutti questi snack, spesso di base nella famiglia americana, sono diventati obiettivi dell’ultima campagna della Rainforest Action Network (RAN) contro le piantagioni di olio di palma. L’organizzazione ha pubblicato un’indagine domenica chiedendo alle principali compagnie di snack il loro ruolo nella crisi della deforestazione in Indonesia alimentata dalla crescente domanda di olio di palma.

Nestlé, PepsiCo, General Mills e Hershey’s sono tra le aziende che le presunte organizzazioni no profit stanno probabilmente acquistando il loro olio di palma da terre deforestate nella Rawa Singkil Wildlife Reserve, che ospita specie in pericolo di estinzione tra cui la tigre di Sumatra, l’elefante di Sumatra e il rinoceronte di Sumatra . Non solo questa riserva ospita creature rare, ma ospita anche un antico ecosistema di paludi di torbiere che è un importante pozzo di carbonio.

Comprare snack con olio di palma favorisce la deforestazione

Sfortunatamente, questi depositi di suolo ricchi di carbonio stanno rapidamente diventando fonti di carbonio, anziché pozzi di carbonio a causa della deforestazione. Ciò include la regione Singkil-Bengkung di Sumatra, in Indonesia, al centro dell’ultima indagine della Rainforest Action Network. Ciò è preoccupante di fronte al peggioramento della crisi climatica ed è estremamente rilevante in quanto gli incendi in corso in Indonesia stanno diventando rossi.

L’organizzazione ha condotto indagini sul campo all’inizio di quest’anno, comprese interviste con il personale di alcuni dei frantoi in questione. Rainforest Action Network ha scoperto un’azienda in particolare, CV. Buana Indah, stava acquistando olio di palma coltivato illegalmente in un sito disboscato nel 2013. La rete, quindi, ha seguito camion che trasportavano olio di palma in un vicino mulino che PT. Esegue la Global Sawit Semesta, che fornisce olio di palma a Golden Agri Resources e Musim Mas, i principali fornitori di olio di palma. RAN si è anche rivolto ai record delle transazioni per sezionare i giocatori in questa complessa rete di acquirenti e venditori di olio di palma.

Le catene di approvvigionamento possono essere complicate. Questo è ciò che rende così difficile per le aziende evitare conflitti di olio di palma. Nestlé, ad esempio, si è impegnata nel 2010 a porre fine alla deforestazione nella sua catena di approvvigionamento entro il prossimo anno. Molte altre aziende stanno anche cercando di concretizzare questi impegni, ha detto a Earther Kemen Austin, senior analyst di RTI International.

“Stanno davvero facendo lo sforzo di seguire il discorso”, ha detto.

Ma farlo è difficile. I fornitori possono cambiare da stagione a stagione o da un anno all’altro. E mentre le aziende di solito riescono ad analizzare abbastanza bene i mulini, non riescono sempre a capire dove acquistano il loro olio di palma. Come dimostra questa indagine, per farlo può essere necessario porre domande sul campo o seguire segretamente attorno ad alcuni autocarri ombrosi. Ci si aspetterebbe che queste multinazionali dispongano delle risorse per svolgere questo tipo di lavoro, soprattutto se un’organizzazione senza scopo di lucro fosse in grado di farlo.

Rainforest Action Network non evita questo punto nel suo rapporto:

“Il fatto che sia necessaria un’indagine condotta da una ONG per scoprire che questi importanti marchi globali stanno ancora attivamente acquistando snack con olio di palma da conflitto da fonti illegali, anni dopo che ciascuno di essi ha emesso politiche pubbliche impegnandole esplicitamente a fermare l’approvvigionamento da fornitori che distruggono le foreste pluviali e il carbonio le torbiere arricchite segnalano un grave fallimento degli sforzi di attuazione finora condotti da queste società. La fiducia dei consumatori è comprensibilmente indebolita quando viene chiarito che queste multinazionali da miliardi di dollari continuano a non riuscire a fare gli investimenti e gli interventi necessari per riformare le loro catene di approvvigionamento di olio di palma per evitare che si verifichino questo tipo di violazioni eclatanti delle proprie promesse ”.