Un enorme Iceberg si stacca dal ghiacciaio in Antartide

Un iceberg cinque volte più grande di Malta ha rotto l’Antartide. L’iceberg D28 è stato catturato dal Programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea partendo dalla piattaforma di ghiaccio Amery. Conosciuto come “dente allentato”, questo iceberg ha uno spessore di 688 piedi e contiene 347 miliardi di tonnellate di ghiaccio, gli scienziati non stanno collegando questo evento ai cambiamenti climatici, ma hanno preoccupazioni per le navi che viaggiano lungo il suo percorso.

Sebbene alcuni possano indicare il cambiamento climatico come la causa della separazione, Scripps e il suo team affermano che questo evento non è collegato ad esso. Gli scienziati hanno affermato che si tratta di un evento naturale ed è così che “i flussi di ghiaccio mantengono l’equilibrio, bilanciando l’ingresso di neve a monte”, secondo BBC NEWS.

L’enorme iceberg in Antartide

Amery è la terza più grande piattaforma di ghiaccio in Antartide e si estende nell’entroterra dalle baie di Prydz e MacKenzei, entrambe alimentate nell’Oceano Indiano. Il “parto”, o rottura, di un enorme iceberg dal ghiacciaio Amery non è avvenuto dai primi anni ’60, un pezzo di ghiaccio che era 3.474 miglia quadrate nell’area, secondo BBC News.

D28 era solo 631 miglia quadrate, che è solo un po ‘più piccola dell’Isola di Skye in Scozia, ma rappresenta ancora una minaccia per le navi che viaggiano lungo il suo percorso. Tuttavia, gli scienziati si aspettavano che questo dente sciolto si spezzasse. La professoressa Helen Fricker della Scripps Institution of Oceanography aveva predetto questo evento nel 2002, suggerendo che si sarebbe arrestato tra il 2010 e il 2015.

“È il molare rispetto a un dente da latte”, ha detto il professor Fricker alla BBC News. “Sono entusiasta di vedere questo evento di parto dopo tutti questi anni. Sapevamo che alla fine sarebbe successo, ma solo per tenerci tutti in punta di piedi, non è esattamente dove ci aspettavamo che fosse.”