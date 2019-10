Sembra che l’anno della mela morsicata non sia ancora terminato. Apple, infatti, ha in serbo molte novità per tutti i fan della casa. A breve l’azienda presenterà una serie di nuovi prodotti. Un evento è previsto proprio nel corso di questo mese. Quando ricadrà e chi saranno i protagonisti?

Ebbene sì, pare proprio che Apple abbia deciso di darsi da fare quest’anno. Gli analisti sono conviti che l’azienda terrà un importante evento di presentazione nel corso di questo mese. I protagonisti indiscussi saranno i nuovi iPad Pro e il tanto chiacchierato MacBook Pro con display da 16 pollici. Potrebbero esserci, però, anche altre interessanti novità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: ecco tutti i prodotti che potremmo vedere nel corso dell’evento di ottobre

La casa della mela morsicata non ha ancora annunciato nulla in merito ad un possibile nuovo evento. Tuttavia, molti sono convinti che l’evento ci sarà. Cupertino ha spesso deciso di presentare parte dei suoi dispositivi nel mese di ottobre. Proprio l’anno scorso, in questo mese sono stati svelati i nuovi MacBook Air e iPad Pro. Cosa vedremo, invece, quest’anno? Sicuramente una nuova gamma aggiornata di iPad Pro. Questi avranno lo stesso design dei predecessori ma caratteristiche decisamente migliorate. Discorso analogo per MacBook Pro 16. Questo dovrebbe avere lo stesso design di MacBook Pro 15 ma con una cornice del display decisamente più sottile.

Parlando di altro, c’è anche la possibilità che Cupertino presenterà il tanto atteso Apple Tag, il trova oggetti stile Tile. Ci aspettiamo, inoltre, che l’azienda ci dia informazioni in merito al rilascio di Mac Pro. Infine, c’è una remota possibilità che vedremo anche il nascere di una nuova generazione di Apple TV. In pratica, le novità saranno davvero tante. Stando alle indiscrezioni, l’evento dovrebbe ricadere nelle ultime due settimane del mese. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.