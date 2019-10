Il pianeta nascosto potrebbe essere un buco nero primordiale

Una nuova teoria suggerisce che il misterioso, ipotetico "Pianeta 9" potrebbe non essere affatto un pianeta, ma un buco nero

Gli astronomi hanno a lungo speculato sull’esistenza di “Planet 9″, un pianeta delle dimensioni di una super Terra nelle regioni esterne del nostro sistema solare. È stato ipotizzato come una spiegazione per l’insolito raggruppamento di asteroidi e orbite di comete fuori da Nettuno. Il pianeta, se esistesse, molto probabilmente sarebbe cinque volte più grande della Terra e orbiterebbe attorno al sole a 250 volte la distanza. Essendo così lontani, non siamo ancora riusciti a vederlo.

Il misterioso pianeta nascosto è, ovviamente, solo un’ipotesi a questo punto, e ci sono state altre spiegazioni per gli strani percorsi intrapresi da oggetti come gli asteroidi. Ora c’è una nuova teoria: un buco nero. Un buco nero primordiale, per essere più precisi.

Il pianeta nascosto in realtà è un buco nero?

I buchi neri primordiali sono ipotetici buchi neri che sono nati subito dopo il Big Bang. Rispetto ad altri buchi neri, un PBH è vecchio e piccolo. La loro esistenza è stata difficile da dimostrare, come ipotizzavano gli autori James Unwin e Jakub Scholtz a Gizmodo, questo buco nero primordiale potrebbe avere le dimensioni di una palla da bowling. Stranamente, il buco nero è abbastanza piccolo per Unwin e Scholtz da includere un diagramma 1: 1 nel loro documento, pubblicato sul sito Web di prestampa arXiv.

Tuttavia, a quelle dimensioni, potrebbe essere impossibile individuarlo. Riesci a immaginare di provare a individuare una palla da bowling completamente nera dall’altra parte del sistema solare? Quasi impossibile.

Indipendentemente da ciò, il nuovo documento suggerisce che le strane orbite nelle regioni esterne del nostro sistema solare potrebbero essere il risultato di uno di questi buchi neri primordiali. Un buco nero a forma di palla da bowling delle parti esterne del sistema solare è una teoria stravagante, ma a questo punto non è meno plausibile dell’esistenza di un pianeta delle dimensioni di una super Terra. Entrambi gli scenari sarebbero ugualmente entusiasmanti per gli astronomi.