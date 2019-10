Melanoma: due farmaci combinati aiutano a contrastarlo

Uno studio medico ha suggerito che insieme ipilimumab, commercializzato come Yervoy, e nivolumab, noto come Opdivo, sono più efficaci nell’arrestare o invertire la progressione del melanoma avanzato. Entrambi i farmaci aiutano il sistema immunitario a trovare e distruggere le cellule tumorali mentre si diffondono.

Il professor James Larkin, consulente oncologo medico presso il Royal Marsden NHS Foundation Trust e professore presso l’Institute of Cancer Research, ha dichiarato: “Dando insieme questi farmaci si stanno effettivamente eliminando due freni dal sistema immunitario anziché uno in modo che il sistema immunitario è in grado di riconoscere i tumori che in precedenza non riconosceva, reagire e distruggerli”.

I farmaci contro il melanoma avanzato

Il trattamento è raccomandato dal National Institute for Health and Care Excellence ed è disponibile in questo modo combinato sul SSN, a seguito delle valutazioni dei medici. Un decennio fa, solo uno su 20 pazienti con melanoma avanzato sarebbe sopravvissuto per cinque anni, con molti che vivevano solo da sei a nove mesi.

Il prof. Larkin ha dichiarato: “In passato il melanoma metastatico era considerato non trattabile. Gli oncologi consideravano il melanoma diverso dagli altri tumori: non poteva essere curato una volta diffuso. Questa è la prima volta che possiamo dire che le possibilità di sopravvivere a lungo termine nel melanoma avanzato sono ora oltre il 50%, il che rappresenta una pietra miliare enorme”.

I pazienti che hanno preso parte allo studio sono stati divisi in tre gruppi. Al primo con 314 partecipanti sono stati somministrati entrambi i farmaci. Un altro gruppo di 316 ha ricevuto Opdivo con un placebo, mentre 315 persone avevano Yervoy e un placebo

La sopravvivenza globale per i gruppi Yervoy e Opdivo è stata rispettivamente del 44% e del 26%. Questo rispetto a un tasso di sopravvivenza a cinque anni del 52% per il gruppo di combinazione.

Di questi pazienti, il 74% è andato senza trattamento dopo cinque anni – e il risultato è stato altrettanto buono per le persone che hanno interrotto il trattamento in anticipo a causa di effetti collaterali come eruzioni cutanee, diarrea e affaticamento. Tuttavia, il prof. Larkin ha sottolineato che attualmente non esiste un metodo per prevedere quali pazienti hanno maggiori probabilità di beneficiare dell’immunoterapia di combinazione.

Ha detto: “I due farmaci insieme hanno sicuramente un ruolo nel trattamento del melanoma metastatico e saranno la scelta per alcuni pazienti. Per altri, la decisione potrebbe essere quella di dare i farmaci in sequenza”.