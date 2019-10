Finora nessuno l’ha notato, ma sotto i piedi degli abitanti dell’Europa meridionale, che comprende la penisola iberica, si trovano i resti di un antico continente. Questo sarebbe affondato nel profondo della Terra e la sua storia, 250 milioni di anni dopo, è stata ricostruita passo dopo passo da un team di geologi delle università di Utrecht, Oslo e dell’ETH Institute of Geophysics di Zurigo.

Gli unici resti visibili di questo continente perduto, noto come Grand Adria, sono le rocce calcaree che si possono trovare nelle catene montuose dell’Europa meridionale. I ricercatori, che hanno pubblicato il loro lavoro su Gondwana Research questo mese, credono che le rocce abbiano iniziato ad esistere come sedimenti marini per poi “raschiare” dalla superficie terrestre e risalire alle loro posizioni attuali grazie alle collisioni delle rocce delle placche tettoniche.

Per questo motivo, sia le dimensioni originali che la forma e la storia di questa massa terrestre mancante erano molto difficili da ricostruire. Nel loro articolo, i geologi spiegano che gran parte di esso ha costituito, per milioni di anni, il fondo di antichi mari tropicali poco profondi.

Secondo Douwe van Hinsbergen dell’Università di Utrecht, la Grand Adria ha avuto una storia “violenta e complicata“. In realtà, si è separata dal sud del super continente Gondwana, che oggi è l’Africa di 240 milioni di anni fa, Sud America, Australia, Antartide, il subcontinente indiano e la penisola arabica. Da quel momento iniziò a spostarsi a nord.

I ricercatori ritengono che circa 140 milioni di anni fa, Grand Adria fosse una massa terrestre grande quanto la Groenlandia, in gran parte coperta da un mare tropicale leggero, dove i sedimenti si accumulavano lentamente in roccia. Più tardi, tra 100 e 120 milioni di anni fa, si scontrò con quella che è oggi l’Europa, rompendosi e spingendosi nel continente.

Solo una piccola parte delle rocce della Gran Adria, strappata dalla crosta terrestre durante la collisione, potrebbe rimanere sulla superficie terrestre.

Lo studio doveva anche affrontare un’ulteriore complicazione: le rocce della Grand Adria sono sparse in oltre 30 Paesi, che vanno da un tratto della penisola iberica all’Iran e, come le rocce, anche i loro dati storici si sono dispersi. Infine, fino a meno di un decennio fa, i geologi non disponevano del sofisticato software necessario per eseguire ricostruzioni così complesse. “La regione mediterranea è semplicemente un disastro geologico. Tutto è piegato, rotto e impilato“.

Per condurre lo studio, il team ha trascorso dieci anni a raccogliere informazioni sull’età dei campioni di roccia della Grand Adria e sulla direzione dei campi magnetici intrappolati in essi. Sono stati in grado di identificare non solo quando, ma dove si sono formate queste rocce.

In questo modo, gli scienziati hanno capito che, mentre si spostavano verso nord, Grand Adria stava girando in senso antiorario, spingendo e raschiando altre placche tettoniche sul suo cammino. Alla fine, è venuta a scontrarsi con l’Europa.

Sebbene ciò sia avvenuto a velocità non superiori a 3 o 4 centimetri all’anno, l’incidente distrusse completamente la crosta della Gran Adria di 100 chilometri di spessore, inviandola per lo più nelle profondità del mantello terrestre e appena sotto il continente europeo. Alcune parti di questo continente perduto si trovano una profondità di oltre 1.500 chilometri.