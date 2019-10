Nonostante Apple abbia aggiornato i suoi auricolari true wireless quest’anno, gli utenti non sembrano essere ancora pienamente soddisfatti. L’ultimo aggiornamento, infatti, è da considerarsi minore. L’upgrade sostanziale arriverà con la terza generazione degli AirPods. Nelle scorse ore sono stati scovati i primi dettagli del prodotto all’interno della beta di iOS 13.2. Come saranno i nuovi AirPods?

Ebbene sì, gli auricolari true wireless di Apple risultano essere uno dei prodotti più amati di sempre. Il loro design iconico e l’elevata funzionalità hanno fatto si che il prodotto diventasse famoso in pochissimo tempo. A breve potremmo vedere, finalmente, un nuovo design degli auricolari. A confermarlo un’icona scovata all’interno della beta di iOS 13.2. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple: la beta di iOS 13.2 svela i nuovi AirPods

Apple ci è ricascata. Così come successe con gli auricolari Powerbeats Pro, è stata una beta a svelare i nuovi AirPods di terza generazione. Nelle scorse ore diversi sviluppatori si sono accorti della presenza di un’icona ritraente un nuovo modello di AirPods all’interno dei codici dell’aggiornamento. L’icona mostra palesemente degli auricolari in-ear. Ci sta, quindi, che la casa abbia deciso di passare ad auricolari di questo tipo per la prossima generazione del dispositivo. Stando sempre a quanto emerso dai codici, il dispositivo sarà dotato della tanto attesa funzione di cancellazione del rumore. Sarebbe questa la motivazione per la quale Apple ha deciso di adottare una soluzione in-ear.

Non sappiamo quando Apple avrà intenzione di annunciare il dispositivo. Tuttavia, è molto probabile che questo vedrà la luce nel corso dell’evento di ottobre. Il lancio sul mercato, invece, potrebbe ricadere nel corso del 2020. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.