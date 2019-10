Nelle scorse ore il noto analista Ming Chi Kuo ha deciso di parlare in merito al futuro dei prodotti Apple. Questo ha fatto rivelazioni interessanti in merito a ciò che potrebbe accadere alla prossima generazione di melafonini del colosso di Cupertino. Andiamo a scoprire insieme i primi dettagli a riguardo.

Gli iPhone 11 e iPhone 11 Pro sembrano aver segnato il centro. I nuovi smartphone sono stati accolti positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Quali saranno i piani per gli smartphone del 2020? Sembra che le novità saranno ancora più sostanziose. Secondo Kuo, la versione S degli iPhone 11 non arriverà mai. Si passerà direttamente ad iPhone 12.

Apple: l’iPhone del prossimo anno sarà iPhone 12

Se ne parla oramai da un po’ di tempo, la casa della mela morsicata rinnoverà sostanzialmente il design dei suoi smartphone nel 2020. Saranno introdotte anche una serie di caratteristiche tecniche davvero interessanti. Tutte queste nuove aggiunte faranno si che i nuovi smartphone di Cupertino saranno molto diversi dai modelli lanciati lo scorso 20 settembre. E’ tenendo conto di quanto appena detto che Kuo ha deciso di ipotizzare che Apple deciderà di chiamare i prossimi iPhone, “iPhone 12”. Si interromperà nuovamente la tradizione degli S?

Non è la prima volta che Apple decide di rompere la tradizione degli S. Ricordiamo, infatti, che dopo iPhone 7 non c’è stato nessun iPhone 7S, di è passati direttamente ad iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Nel 2020, quindi, potrebbe verificarsi una situazione analoga a quella verificatasi con i suddetti smartphone. Al momento non abbiamo conferme ufficiali di questa notizie. Per informazioni certe bisognerà aspettare ancora un bel po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.