La casa della mela morsicata, Apple, ha in serbo una miriade di sorprese per tutti i fan del brand. Pare, infatti, che l’azienda abbia deciso di accontentare le numerose richieste in merito al lancio di una nuova versione dell’oramai datato iPhone SE. Una nuova versione aggiornata del dispositivo potrebbe arrivare molto presto. Quali saranno le sue caratteristiche?

Ebbene sì, nonostante avesse un design datato, iPhone SE è stato uno degli smartphone Apple più apprezzati degli ultimi tempi. Il dispositivo è stato proposto a lungo tempo come entry level dell’azienda. Ora, però, questo non è più a catalogo e i fan della casa ne richiedono una versione aggiornata a gran voce. Apple li accontenterà? Secondo quanto dichiarato dal noto analista Ming-Chi Kuo, sì. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: iPhone SE 2 vedrà la luce nel primo trimestre del 2020?

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha deciso di parlare proprio del tanto richiesto smartphone low cost della mela morsicata. Stando a quanto detto dall’analista, Cupertino rilascerà presto sul mercato una versione aggiornata di iPhone SE. Questo avrà un design molto simile a quello di iPhone 8, una sola fotocamera sul retro, Touch ID sul fronte e il nuovo chip A13 con 3 GB di RAM. Il device sarà proposto, ovviamente, ad un costo decisamente ridotto rispetto a quello dei top di gamma. Si prospetta sui 400/500 euro.

Per quanto riguarda il lancio, Kuo dice che Cupertino potrebbe far debuttare il nuovo iPhone SE 2 già a partire dal primo trimestre del 2020. Di conseguenza manca davvero poco. Se avete nostalgia per il vecchio design di iPhone ma volete allo stesso tempo godere di una grossa potenza vi conviene attendere il lancio del nuovo gioiellino Apple. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.