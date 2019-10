MND, la passione per l’arte supera ogni ostacolo

Il potere del fotografo Simon Adams, è di farti vedere la bellezza cristallina di ogni momento. Una folla di città si sta muovendo in tutte le direzioni, sotto due orologi vecchio stile in una stampa panoramica in bianco e nero che è radicalmente messa a fuoco in modo che, mentre lo sfondo è tutto sfocato, i volti in primo piano vengono individuati con dettagli super-lucidi. È una cornice di congelamento della meraviglia quotidiana che diamo per scontato, ma Adams no. Le sue foto tengono la vita con intenso apprezzamento.

Nel 2012, Adams è stata diagnosticata la malattia dei motoneuroni (MND). È paralizzato dal collo in giù, dipendente da coloro che se ne prendono cura che, oltre alle loro responsabilità mediche, aiutano a installare la sua fotocamera digitale per scattare le sue grandi immagini a occhi spalancati della città e della natura. Un gufo ti fissa con ipnotico intento predatorio; un cielo viola brilla su un mare color acquamarina… sono fotografie piene di soggezione e passione, opere d’arte celebrative che ti fanno rivedere.

Simon Adams, il fotografo affetto da MND

Tratto dalla recensione dell’evento “Art Beyond Limits”.

Adams sembra essere mio cognato, ma tutto ciò significa che ho una certa conoscenza del coraggio dietro le sue impressionanti opere. Non cambia il mio giudizio sulla loro eccellenza: vai a vedere di persona. Tutti gli artisti di Art Beyond Limits, una mostra in occasione del 40 ° anniversario della Motor Neurone Disease Association, hanno questa malattia più devastante o ne sono stati profondamente colpiti. I partecipanti vanno da Sarah Ezekiel, a cui è stata diagnosticata la diagnosi nel 2000 e utilizza la tecnologia eye-gaze per realizzare dipinti, al fumettista Mac di Daily Mail recentemente ritirato, la cui moglie aveva un MND. Aggiunge tenerezza inaspettata al suo cartone animato di astronomi che cercano Brexit quando scopri che contiene un suo ritratto nascosto.

Come molte persone, sono diventato consapevole di questa malattia, o gruppo di malattie, attraverso gli straordinari successi di Stephen Hawking. C’è una foto di Hawking in questo spettacolo con una didascalia che lo chiama “il nostro eroe”. La sua incredibile vita ha drammatizzato il modo in cui MND separa mente e corpo in un modo che pone una sorta di problema filosofico. Questo può essere un incubo così grave che alcuni malati vogliono solo morire, come Richard Selley, che recentemente ha chiuso la sua vita a Dignitas dopo aver chiesto un disegno di legge assistito alla morte. Gli artisti qui, tuttavia, come Hawking, dimostrano il potere della mente umana di continuare a guardare e creare di fronte a probabilità apparentemente impossibili.