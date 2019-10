Instagram per Android sta aggiungendo le scorciatoie tre anni in ritardo

Le applicazioni sono ormai il motivo principale per cui utilizziamo uno smartphone. Le usiamo per messaggiare, condividere foto sui social network, giocare, sentire musica ecc.

Poco tempo fa, Google ha prima aggiunto le scorciatoie per app su Android con il debutto di Nougat, ma molte app non hanno mai aggiunto la funzionalità. Ora, ci sono prove che Instagram sta finalmente aggiungendo scorciatoie per la sua app su Android, ma non si sa quando faranno il loro debutto.

“Android police” riferisce che l’ultimo aggiornamento di Instagram contiene le stringhe necessarie per abilitare le scorciatoie dell’app. Per qualsiasi motivo, tuttavia, la nuova funzionalità non è effettivamente abilitata in questo aggiornamento e sembra che alla fine arriverà come parte di un aggiornamento sul lato server.

Anche su Android arrivano le scorciatoie di app di Instagram?

In ogni caso, le scorciatoie per l’app di Instagram su Android includono alcune pratiche scorciatoie per l’accesso rapido a parti comuni dell’app. Ciò include un nuovo post, il mirino della fotocamera e anche la scheda Attività per vedere i Mi piace e i dettagli dei follower. Probabilmente il collegamento più utile, tuttavia, è Diretto, il che significa che puoi fare clic su una singola icona per accedere ai tuoi messaggi diretti. Con la morte dell’applicazione di messaggistica dedicata di Instagram, dovrebbe essere un’aggiunta utile.

Come accennato, questa funzionalità deve ancora essere ufficialmente distribuita a tutti, ma alcuni utenti li vedono sui loro dispositivi come mostrato di seguito. Speriamo di vedere un’implementazione più ampia nel prossimo futuro.