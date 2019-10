La Cina ha organizzato la parata militare più grande di sempre, per celebrare il 70° anniversario del Partito Comunista, mostrando per la prima volta il 40% degli armamenti in suo possesso. La parata ha coinvolto 15.000 truppe di 59 unità, 47 di terra e una dozzina di squadroni aerei, mostrando come le più grandi forze armate del mondo siano state modernizzate nei sette anni da quando il presidente Xi Jinping ha preso il comando.

Xi, che presiede anche la Commissione Militare Centrale, ha ispezionato 580 nuovi armamenti. Gli analisti hanno notato che quasi tutti sono stati fabbricati in Cina, poiché la sua industria militare è diventata pressoché autosufficiente. Le armi che hanno attirato l’attenzione generale sono stati il Dongfeng, o “East Wind”, una serie di sistemi missilistici, che includevano il missile balistico ipersonico DF-17, i missili a medio raggio DF-16 e DF-26 e i missili balistici intercontinentali DF-31AG e DF-41.