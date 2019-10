Le balene possono essere pesate utilizzando i droni

Le balene possono essere pesate per la prima volta usando i droni, poiché gli scienziati sperano di salvarli dalle reti da pesca. I ricercatori hanno escogitato un modo per stimare con precisione il peso delle balene libere usando immagini aeree riprese dai droni. A causa delle loro dimensioni e della vita acquatica, in precedenza gli scienziati hanno dovuto ottenere dati sulla massa corporea delle balene pesando individui morti o bloccati.

Ma ora un nuovo metodo, presentato sul British Ecological Journal Methods in Ecology and Evolution, significherà che gli scienziati possono distribuire accuratamente dosi di sedativi agli animali catturati nelle reti da pesca.

L’utilizzo dei droni per le balene

Il Dr. Michael Moore, uno scienziato senior presso la Woods Hole Oceanographic Institution e co-autore dello studio ha dichiarato: “Le misurazioni del peso delle balene vive in mare consentono un accurato dosaggio sedativo di animali impigliati in attrezzi da pesca che sono avversi ai tentativi di districare.”

Per calcolare il peso delle balene meridionali, i ricercatori hanno prima scattato foto aeree di 86 persone al largo della costa di Penisola Valdés, in Argentina. Le acque limpide e il gran numero di questi animali che si raccolgono lì ogni inverno per l’allevamento lo hanno reso un luogo ideale per raccogliere immagini di alta qualità utilizzando droni dei lati dorsale e laterale.

Da questi sono stati in grado di ottenere misure di lunghezza, larghezza e altezza e sviluppare un modello che ha calcolato con precisione il volume del corpo e la massa delle balene. Il professore associato Fredrik Christiansen dell’Istituto di studi avanzati di Aarhus in Danimarca e autore principale dello studio ha affermato che conoscere il peso di esse “apre nuove strade di ricerca”, compreso il monitoraggio della loro crescita.

Ha aggiunto: “Saremo anche in grado di esaminare il fabbisogno energetico giornaliero delle balene e calcolare quante prede devono consumare”.