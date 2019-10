Sono sempre di più le voci in merito al nuovo MacBook Pro con display da 16 pollici. Oramai siamo quasi giunti alla verità. A breve Apple dovrebbe tenere un evento speciale in cui il protagonista sarà proprio il nuovo portatile dell’azienda. Nel corso delle settimane sono emersi molti dettagli in merito al device. Nelle scorse ore, invece, è comparsa la presunta foto del suo nuovo alimentatore.

Ebbene sì, pare che il nuovo MacBook Pro con display da 16 pollici sarà dotato di un alimentatore mai visto prima. Sarà che quest’anno Apple ha deciso di giocare su questi per convincere ulteriormente gli utenti?. Ricordiamo che la cosa è già accaduta con il nuovo iPhone 11 Pro. Quale sarà l’alimentatore dei nuovi MacBook Pro?

Apple: alimentatore da 96W per i nuovi MacBook Pro 16”

Si parla di un nuovissimo alimentatore da 96W. Questo dovrebbe essere fornito in dotazione con il nuovissimo e costosissimo portatile della mela morsicata che sarà annunciato nel corso di questo mese. A confermare il tutto sarebbe stata una foto trapelata da un fornitore vicino alla colosso di Cupertino. L’alimentatore sarà decisamente più potente rispetto a quello fornito in dotazione con MacBook Pro 15” (87W).

Il codice identificativo dell’alimentatore dovrebbe essere A2166. Questo sarà esteticamente molto simile a quello di MacBook Pro 15”. Ovviamente quanto detto fino ad ora non è stato annunciato ufficialmente. Per avere conferme ufficiali bisognerà attendere il giorno della presentazione del dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.