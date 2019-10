La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da pochissime ore introdotto un countdown all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Questo, ovviamente, si riferisce al tanto chiacchierato evento “La fine” che si terrà prima dell’inizio delle nuova Stagione 11. Cosa dobbiamo aspettarci?

Gli eventi di Fortnite fanno sempre parlare di sé. Ricordiamo, infatti, che questi sono dei veri e propri avvenimenti unici. L’unico modo per assistervi è collegarsi all’interno del gioco nel momento preciso dell’evento. Passato questo, non sarà più possibile riviverlo all’interno del gioco. L’evento di fine Stagione X si prospetta essere una vera bomba. Scopriamo le ultime news a riguardo.

Fortnite: ecco quando si terrà il tanto atteso evento “La fine”

Il countdown per l’evento “La fine” di Fortnite è finalmente apparso all’interno della mappa di gioco. In particolare questo è comparso al di sopra di Magazzino Ammuffito. Il conto alla rovescia non fa altro che confermare ciò che avevamo già detto in un precedente articolo. L’evento di fine Stagione X si terrà precisamente la sera di domenica 13 ottobre. La cosa curiosa è che questa è anche la data in cui uscirà la nuova Stagione 11.

Secondo le ultime teorie, l’evento finale farà da apripista per la nuova Stagione 11. Infatti, in molti sospettano che dopo la fine di questo sarà possibile scoprire direttamente la nuova Stagione. Si tratterà sicuramente di una cosa molto particolare. Ovviamente, per avere conferme ufficiali su ciò bisognerà attendere il prossimo 13 ottobre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.