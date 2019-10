Google dà finalmente a Reader il rispetto che merita con una vera lapide

Google Reader è morto da oltre sei anni e da allora Internet non è più la stessa. Non ho ancora trovato un sostituto che mi piaccia tanto quanto i miei ricordi di Reader, e piango la sua morte ogni giorno. Ma ora, potremmo finalmente avere un posto dove possiamo rendere omaggio all’amatissima app RSS.

Dana Fried, un dipendente di Google, ha pubblicato una foto di un cimitero su Instagram, con lapidi per Reader e molti altri servizi Google ormai morti, apparentemente allestiti nella hall principale del campus di Seattle in onore della stagione spettrale.

L’addio ufficiale a Google Reader

Ci sono anche lapidi per Picasa, Google Buzz, Orkut, Google Wave e Google+. Non posso dire che mi interessa quasi altrettanto delle altre lapidi qui. Se avessi progettato questo memoriale, avrei reso Google Reader due volte più grande di uno qualsiasi degli altri, o forse l’avrei costruito in una cripta in stile New Orleans. (Costruirei anche una piramide a grandezza naturale per commemorare Google Inbox. RIP.)

Non dimentichiamo che questa raccolta di lapidi è solo una piccola parte dei servizi che Google ha ucciso. Se vuoi vedere l’elenco completo e provare nostalgia dei tuoi servizi Google defunti preferiti, dai un’occhiata al sito web Killed by Google. Purtroppo, col passare degli anni e degli aggiornamenti di applicazioni e utilizzi degli utenti, sempre più applicazioni vengono lasciate nel dimenticatoio o abbandonate a favore di altre più recenti, proprio come successo a Google Reader in questione.