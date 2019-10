L’azienda della mela morsicata, Apple, si sta davvero impegnato tanto sul fronte degli aggiornamenti software. Dopo aver riscontrato diversi problemi con i suoi nuovi sistemi operativi, la casa ha dovuto lanciare una serie di update minori per risolvere il tutto. Di tutti iOS 13.1.2 risulta essere il primo veramente stabile. E’ a ragione di ciò che Cupertino ha già interrotto le firme della versione precedente.

Ebbene sì, molti utenti sapranno di cosa stiamo parlando. Una volta che l’azienda di Cupertino ha deciso di interrompere le firme per un determinato update, non sarà più possibile scaricarlo sul proprio dispositivo. Ciò comporta che tutti dovranno per forza restare ad iOS 13.1.2.

Apple: stop alle firme di iOS 13.1.1

iOS 13.1.1 è stato lanciato dal colosso della mela morsicata nel tentativo di risolvere la marea di bug importanti ancora presenti in iOS 13.1. Purtroppo però l’aggiornamento è stato un vero e proprio fallimento. I problemi sono rimasti eccome e solo iOS 13.1.2 ha portato ad una vera risoluzione di questi. Nelle scorse ore, Cupertino ha definitivamente dato lo stop alle firme di iOS 13.1.1. Ciò impedirà a chiunque abbia aggiornato il proprio dispositivo di tornare indietro. Anche nel caso di un ripristino di un iPhone con iOS 13.1.1 si dovrà poi scaricare la nuova versione.

Ciò non fa altro che confermare il fatto che iOS 13.1.1 sia stato in vero e proprio fallimento dal punto di vista della correzione dei bug. Apple, come chiunque, consiglia di aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione del software disponibile. Questo è l’unico modo per non incorrere in spiacevoli inconvenienti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.