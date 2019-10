L’azienda della mela morsicata, Apple, ha fatto davvero il botto con i smartphone di quest’anno. Sia iPhone 11 Pro che iPhone 11 sono stati accolti molto positivamente dalla stragrande maggioranza degli utenti. Dopo aver ricevuto ottime valutazioni da chiunque, iPhone 11 Pro Max si porta a casa un’ulteriore lusinga. Secondo Consumer Reports, infatti, questo risulta essere lo smartphone migliore sul mercato.

Nessuno avrebbe riposto fiducia sugli ultimi smartphone della mela morsicata. Ricordiamo, infatti, che numerosissimi analisti erano convinti che i device sarebbero stati un flop per via della poca innovazione. Sembra, invece, che Apple si sia saputa giocare le sue carte al meglio. La richiesta dei nuovi melafonini è decisamente superiore rispetto alle aspettative. Scopriamo perché Consumer Reports ha deciso di mettere iPhone 11 Pro Max in cima alla sua classifica.

Apple: ecco cosa fa vincere il nuovo iPhone 11 Pro Max

Secondo Consumer Reports, sarebbero molti i dettagli che hanno portato iPhone 11 Pro Max alla vetta della classifica. Sembra, infatti, che il device sia migliore degli altri smartphone sotto più punti di vista, longevità della batteria, qualità fotografica, display, ecc. Al secondo posto nella classifica, ovviamente, troviamo il fratello minore iPhone 11 Pro. Consumer Reports ritiene che entrambi siano i migliori smartphone presenti attualmente sul mercato.

Bisogna fare, però, alcune precisazioni. iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono sicuramente degli ottimi smartphone, l’acquisto però è sconsigliato per coloro che provengono, ad esempio, dalla precedente generazione. Le novità non sono abbastanza per giustificare il costo dei dispositivi. Inoltre, bisogna tenere conto che gli smartphone della concorrenza risulta essere anch’essi degli ottimi dispositivi. I nuovi device di Cupertino, infatti, vincono solo per pochissimi punti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.