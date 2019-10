La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato la sua nuova gamma di smartphone lo scorso 10 settembre. Ciò che ha sorpreso la stragrande maggioranza degli utenti è che la precedente generazione di iPhone, gli XS, è stata rimossa dal catalogo. Gli ultimi pezzi dei device stanno iniziando ad apparire in sconto. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di lanciare un’interessante promozione su iPhone XS Max. Andiamo a scoprirla insieme.

iPhone XS Max è stata la vera novità dello scorso anno. Parliamo del primo iPhone dotato di un display OLED da 6.5 pollici. In molti non hanno potuto acquistare il device per il suo prezzo molto elevato. La nuova promozione di Amazon potrebbe dare una mano a tutti coloro che erano indecisi sull’acquisto. Andiamo a scoprirla insieme.

Apple: iPhone XS Max al 20% di sconto su Amazon

Non avendo Apple lasciato a catalogo iPhone XS Max, questo non ha subito una vera e propria variazione nel prezzo di listino. Per acquistare il device paradossalmente servirebbe la stessa cifra che serve per acquistare iPhone 11 Pro Max. Si parla, infatti, di un prezzo di listino di 1289 euro per la versione con memoria interna da 64 GB. Amazon ha pensato bene di dare un taglio al prezzo di listino della variante base. La sola colorazione argento di iPhone XS Max con memoria interna da 64 GB viene proposta al prezzo di 1064,99 euro. Parliamo di uno sconto che raggiunge quasi il 20%.

Considerando le pochissime differenze del device con l’analogo modello della nuova generazione, quella di Amazon risulta essere davvero una buona offerta per chi vuole un prodotto Apple all’avanguardia. Ricordiamo che le scorte risultano essere molto limitate e che potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.