La casa della mela morsicata, Apple, ha da poco presentato un nuovo interessante brevetto. Questo, parla di abbigliamento intelligente. Sarà che il colosso di Cupertino voglia dare inizio ad una nuova serie di prodotti di abbigliamento con particolari caratteristiche tecnologiche?. Scopriamo nel dettaglio il nuovo brevetto.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte ad un brevetto di Apple che parla di indossabili smart. Non molto tempo fa, infatti, ne è apparso uno riguardante un particolare cinturino per Apple Watch dotato di sensori biometrici. Il brevetto presentato nelle scorse ore riguarda un progetto analogo. Di cosa si tratterà precisamente?

Apple: una fascia elastica con circuiti elettrici al suo interno

Ebbene sì, pare che il tessuto che Apple ha intenzione di sviluppare sia di tipo elastico. In particolare, nel brevetto si parla di una fascia elastica dotata di circuiti elettrici al suo interno in grado di misurare parametri vitali degli individui. Non c’è bisogno di dire che le possibilità di impiego della tecnologia sono davvero tante. Ad esempio Apple potrebbe decidere di introdurre un capo di abbigliamento da associare ad Apple Watch per monitorare la salute degli utenti.

Il progetto risulta essere davvero molto ambizioso. Trattandosi di un brevetto, però, non sappiamo se questo avrà un riscontro reale o meno. Per delle informazioni più precise a riguardo bisognerà attendere ancora un pò. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.