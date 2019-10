Cancro, Una nuova droga blocca la “via di fuga dalla chemioterapia”

Gli esperti dell’Istituto di ricerca sul cancro di Londra hanno iniziato studi clinici con BOS172722, che forza le cellule tumorali attraverso la divisione cellulare troppo rapidamente, uccidendole. Ora si spera che il nuovo farmaco possa essere utilizzato anche per affrontare altre variazioni della malattia killer.

BOS172722 funziona bloccando, MPS1, una molecola che svolge un ruolo chiave nella divisione cellulare. La molecola è coinvolta nella distribuzione dei cromosomi, garantendo che siano uniformemente condivisi. Bloccando la molecola, il processo viene accelerato, il che significa che le cellule tumorali hanno il numero sbagliato di cromosomi e muoiono. I ricercatori hanno anche scoperto che le cellule in rapida divisione, dai tumori al seno, alle ovaie e ai polmoni, erano particolarmente sensibili al nuovo farmaco.

Nuovi studi per aiutare i pazienti contro il cancro

Il professor Spiros Linardopoulos, professore di biologia e terapia del cancro all’Institute of Cancer Research di Londra, ha guidato lo studio e ha affermato che non vede l’ora di vedere i risultati. Ha spiegato: “Il farmaco funziona particolarmente bene in combinazione con la chemioterapia in cellule di carcinoma mammario triplo negativo, la forma più mortale di carcinoma mammario per la quale esistono pochi trattamenti di successo. “Fondamentalmente, si prevede che la combinazione sia efficace nei pazienti oncologici che sono già diventati resistenti alla sola chemioterapia e ha il potenziale per diventare un’opzione di trattamento extra tanto necessaria che potrebbe prolungare la vita dei pazienti.”

Il Professor Rajesh Chopra, direttore del cancro Therapeutics nel nuovo centro per la scoperta di droghe contro il cancro, ha dichiarato di essere elettrizzato. Ha commentato: “La capacità del cancro di evolversi e diventare resistente ai farmaci è la causa della stragrande maggioranza dei decessi per malattia. Abbiamo in programma di contrastare questa capacità con il primo programma” darwiniano “di scoperta di droghe al mondo dedicato alla creazione di una nuova generazione di trattamenti anti-evoluzione. Il nostro nuovo inibitore dell’MPS1 è un ottimo esempio di un farmaco che cerca di superare in astuzia il cancro bloccando una via di fuga evolutiva chiave, e così facendo crediamo che possa dare nuova vita a una chemioterapia che ha smesso di essere efficace.”