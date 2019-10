Diabete di tipo 2, ecco quale frutto conviene mangiare

Il diabete di tipo 2 è una condizione permanente che richiede un attento monitoraggio per tenere a bada i rischi. La dieta svolge un ruolo essenziale nel controllo dei livelli di zucchero nel sangue. È stato dimostrato che un certo frutto protegge dall’aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Il diabete di tipo 2 significa che il pancreas di una persona non può produrre abbastanza insulina per regolare i livelli di zucchero nel sangue. Gli straordinari livelli di zucchero nel sangue non controllati comportano gravi rischi per la salute, come le malattie cardiache. Fortunatamente, alcune decisioni dietetiche possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue. Le prove individuano un frutto particolare.

Il frutto che aiuta chi soffre di diabete

La ricerca, condotta da Harold Bays, MD, direttore medico e presidente del Louisville Metabolic and Atherosclerosis Center (L-MARC), ha coinvolto 46 adulti con lievi aumenti dei livelli di glucosio, ma nessuna precedente diagnosi di diabete mellito.

I ricercatori hanno assegnato casualmente i partecipanti a due gruppi. Al primo gruppo è stato detto di fare uno spuntino con uvetta tre volte al giorno per 12 settimane, mentre il secondo gruppo ha fatto uno spuntino con snack preconfezionati che non contenevano uva passa o altra frutta o verdura.

I ricercatori hanno scoperto che l’uvetta ha ridotto i livelli di glucosio post pasto del 16% e ha ridotto l’emoglobina media A1c dello 0,12% rispetto al basale. Come ha spiegato Diabetes UK, l’HbA1c è il livello medio di glicemia (zucchero) di una persona negli ultimi due o tre mesi. Un alto HbA1c significa che una persona ha troppo zucchero nel sangue.

Commentando i risultati, il dott. Bays ha dichiarato: “Rispetto al gruppo di controllo snacking, il gruppo che consuma uvetta ha avuto una significativa riduzione statistica dei livelli di zucchero nel sangue dopo pasto liquido tra i partecipanti allo studio che avevano livelli medi di glicemia a digiuno al basale tra 90 e 100 mg / dl.”

Aggiungendo: “Questo favorevole effetto glucosio dell’uva passa è stato ulteriormente supportato dalla riduzione statisticamente significativa dell’emoglobina A1c (un test standard per il controllo complessivo della glicemia nel diabete mellito) nel confronto all’interno del gruppo rispetto al basale. I confronti all’interno del gruppo dal basale con snack non hanno dimostrato una riduzione dell’emoglobina A1c. “

Tenendo conto dei risultati, James Painter, Ph.D., RD ​​e consulente per la ricerca nutrizionale del California Raisin Marketing Board, ha dichiarato: “L’uvetta ha un indice glicemico relativamente basso e contiene fibre e antiossidanti, tutti fattori che contribuiscono al controllo della glicemia Diminuire la glicemia e mantenere i normali livelli di emoglobina A1c è importante perché può prevenire danni a lungo termine al cuore e al sistema circolatorio. “