Il diabete e l’ipertensione possono essere tenuti sotto controllo con la fibra

Il diabete di tipo 2 collegato all’ipertensione arteriosa, è stato per anni la spina nel fianco per la comunità medica negli Stati Uniti. Finalmente, una nuova ricerca ha scoperto che aggiungere fibre alla dieta, può aiutare a prevenire queste gravi condizioni di salute. Negli Stati Uniti, 1 adulto su 3 soffre di ipertensione, e circa 100 milioni hanno il diabete o il prediabete, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Con il nuovo studio, i ricercatori, hanno monitorato il consumo di fibre di 200 partecipanti, di età media di 50 anni, con diabete e ipertensione.

Sono state fornite ai partecipanti, ricette con un elenco dettagliato di diversi alimenti e dimensioni delle porzioni. I controlli sono stati eseguiti all’inizio e a 3 e a 6 mesi. “Ho lavorato molto sui casi di diabete di tipo 2 e ipertensione, quindi, mi sono concentrato su come le modifiche dietetiche, in particolare una dieta ricca di fibre, possono aiutare i miei pazienti a migliorare le loro malattie cardiovascolari“, ha dichiarato l’ autore principale dello studio, il dott. Rohit Kapoor, direttore medico di Care Well Heart.