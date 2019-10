Il noto sito di e-commerce Amazon non smette mai di sorprendere. Nelle scorse ore, questo ha deciso di riproporre una delle promozioni più richieste dai fan della mela morsicata. Ovviamente, parliamo dell’offerta riguardante gli auricolari true wireless AirPods di seconda generazione. Questi tornano in sconto dopo qualche settimana. In cosa consisterà la promozione?

Gli AirPods di seconda generazione sono gli ultimissimi auricolari presentati dalla casa della mela morsicata. Le varianti in cui vengono proposti sono ben due: una con case di ricarica classico e una con case di ricarica wireless. Entrambe le varianti risultano essere in sconto su Amazon. Andiamo a scoprire le offerte nel dettaglio.

Amazon: ecco le interessanti offerte sui nuovi AirPods di seconda generazione

Negli scorsi giorni si è a lungo parlato dell’arrivo di un nuovo modello di AirPods sul mercato. Questo, pare che si andrà ad affiancare al modello attualmente disponibile sul mercato. E’ anche a ragione di questa notizia che probabilmente, Amazon, ha deciso di riproporre in sconto la seconda generazione degli auricolari. In questo modo, gli utenti saranno sicuramente più invogliati all’acquisto. Il modello con case di ricarica classico viene proposto al costo di 151 euro, quasi 30 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Il modello con case di ricarica wireless, invece, viene proposto al prezzo di 185,90 euro. Quasi 45 euro in meno rispetto al costo di listino.

Ricordiamo che come al solito di tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.