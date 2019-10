La casa della mela morsicata, Apple, lavora da tempo ad una funzione di monitoraggio del sonno da introdurre su Apple Watch. In molti erano conviti che tale funzione sarebbe stata una delle nuove caratteristiche introdotte sulla Series 5. Purtroppo non è stato così. Ciò, però, non vuol dire che il colosso di Cupertino non ci stia lavorando su.

Ebbene sì, nel corso dei mesi abbiamo avuto diverse conferme del fatto che Apple stia lavorando ad un’applicazione da introdurre sul suo gioiellino per monitorare la qualità del sonno. Tale applicazione potrebbe arrivare prima del previsto. A confermarlo, una presunta foto scovata all’interno dell’App Store. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Apple Watch: l’app “Sleep” è in arrivo sull’orologio

Nelle scorse ore, qualche utente si è reso conto della presenza di una nuova instantanea all’interno della pagina dell’app nativa Alarms all’interno dell’App Store. L’istantanea mostra un’interfaccia mai vista prima all’interno dell’applicazione. Da come si può leggere, si fa chiaro riferimento al monitoraggio del sonno e ad una applicazione chiamata “Sleep”. Ovviamente, al momento non esiste nessuna applicazione del colosso di Cupertino che abbia questo nome. Ciò può voler dire solo una cosa, l’app arriverà molto presto.

Al momento Apple non ha ancora deciso di dare spiegazioni in merito alla faccenda. Ciò che è certo è che l’istantanea non doveva essere pubblicata. Dopo poche ore, questa è stata prontamente rimossa dalla pagina. Quando arriverà su Apple Watch la misteriosa applicazione Sleep e quali saranno le sue funzioni? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.