Proprio oggi Cidiverte S.p.a, nota azienda di distribuzione dei videogiochi, ha lanciato la personale linea di accessori dedicata al mondo del gaming. Qubick è il nome di questa gamma di accessori che a primo avviso sembrano niente male.

Al momento non sono ancora stati presentanti tutti gli accessori della gamma che però crediamo continuerà a crescere sempre di più. Vediamo quali di questi sono disponibili per il momento.

Qubick: ecco le disponibilità e gli accessori più interessanti

I primi prodotti disponibili a catalogo saranno:

Nintendo Switch:

• controller wireless compatibile, ergonomico e con funzione turbo programmabile per tutti i pulsanti

• proteggi schermo in vetro temperato

Playstation 4:

• guscio protettivo e gommini in silicone per il controller, che garantiscono una migliore presa e un maggiore confort, proteggono e migliorano la precisione del movimento nei diversi stili di gioco

• doppia base di ricarica

• cavo play&charge

A breve inoltre saranno disponibili ulteriori accessori, ovvero:

• cavo HDMI ULTRA HI-SPEED che garantisce elevata ampiezza di banda e suono multimediale, compatibile con le periferiche Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC

• alimentatore e cavo USB-C per caricare, alimentare e sincronizzare dati, compatibile con dispositivi USB-C

I prodotti più interessanti ci sembra principalmente 2, il pad per Nintendo Switch e la copertura per il controller della PS4 abbinati ai gommini per gli analogici. Per quanto riguarda il primo prodotto, sicuramente rappresenterà un’innovazione.

Poter usare un controller più ergonomico, comodo e con maggiori tasti rispetto a quello originale ci darà sicuramente un vantaggio rispetto a chi ci sta di fronte, specialmente in giochi come Fortnite (ad esempio) dove essere veloci con la mani è essenziale.

Il secondo prodotto invece va ad aumentare quello che è già un pad comodissimo, ovvero quello di PS4. La copertura in gomma darà maggior grip, mentre i gommini per gli analogici consentiranno una maggiore accuratezza nei comandi in base al nostro stile di gioco.

Senza dubbio un bel passo avanti quello di Cidiverte, speriamo solo che questi prodotti siano all’altezza delle aspettative.