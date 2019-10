La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, potrebbe presto lanciare un nuovo esclusivo bundle di Fortnite. Parliamo di un pacchetto che potrebbe fare davvero il botto grazie al suo tema, Halloween. Il periodo di Halloween è uno dei più floridi per l’azienda di Fortnite. Andiamo a scoprire insieme il perché di ciò.

Tutti i fan del noto battle royale considerano il periodo di Halloween sacro. Questo perché è in questa occasione che ricompaiono all’interno del negozio oggetti del gioco, tutte le Skin rare a tema macabro. Da una parte Epic Games guadagna una marea di soldi, dall’altra i fan sono super felici. Quest’anno, potrebbe arrivare una novità esclusiva. Ecco i primi dettagli a riguardo.

Fortnite: cosa conterrà il bundle di Halloween?

Oramai Epic Games ha preso gusto nel rilasciare bundle all’interno degli store ufficiali. Nelle scorse ore, un noto dataminer di Fortnite ha dichiarato di aver trovato alcuni riferimenti nei codici di gioco in merito all’arrivo di un bundle dedicato ad Halloween. Le notizie in merito al pacchetto risultano essere davvero poche. Tuttavia, è quasi certo che questo arriverà all’interno degli store ufficiali e sarà venduto per soldi reali (ciò a differenza di quelli venduti all’interno del negozio oggetti per la quale servono V-Bucks).

Il dataminer ha confermato che il pacchetto verrà rilasciato proprio nel giorno di Halloween, in particolare il 31 ottobre. Tuttavia, Epic Games potrebbe decidere di fare delle variazioni. Per informazioni più dettagliate bisognerà attendere ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.