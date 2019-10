Google Pixel 4 avrà un migliorato utilizzo di Google Assistent

In questo momento puoi far sì che l’Assistente Google inizi ad ascoltarti con la semplice pressione di un pulsante o dicendo “hey Google” o premendo i lati del telefono, ma la serie dei Google Pixel 4 viene fornita per introdurre un nuovo modo di attivare l’applicazione.

Secondo 9to5Google, è in fase di sviluppo una nuova opzione “aumenta per parlare”, in cui è sufficiente sollevare il telefono e iniziare a parlare per utilizzare Google Assistant. L’interazione vocale dovrà avvenire subito dopo aver sollevato il telefono, a quanto pare, e la necessaria elaborazione della corrispondenza vocale viene eseguita sul dispositivo stesso , quindi altre persone non saranno in grado di accedere alla funzione semplicemente sollevando il telefono. Tuttavia, non è certo che “rilancio per parlare” per Google Assistant sarà pronto in tempo per il lancio di Pixel 4 il 15 ottobre: ​​è possibile che la funzionalità venga distribuita come aggiornamento in un secondo momento.

La novità di Google Assistent sul Pixel 4

Sappiamo che è in arrivo un Assistente Google migliorato, perché Google ha mostrato alcune delle sue funzionalità, incluso un modo più intuitivo di continuare una conversazione con l’app, all’evento Google IO di maggio. Il prossimo aggiornamento consentirà inoltre all’Assistente Google di rispondere ad alcune domande e gestire alcuni comandi anche offline, secondo i rapporti. Sembra che Google veda il software come un modo per far risaltare davvero la sua serie di telefoni Pixel.

Abbiamo sentito molte voci sull’hardware che sta arrivando, grazie a una serie apparentemente infinita di perdite attorno ai telefoni Pixel 4, inclusi video pratici con le prime versioni dei telefoni. Il Pixel 4 e il Pixel 4 XL avranno finalmente la loro presentazione ufficiale il 15 ottobre e pensiamo che Google potrebbe avere anche qualche altra sorpresa hardware in serbo.