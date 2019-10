Il numero di anziani che assumono antidepressivi raddoppia in 20 anni

Secondo un recente sondaggio, in 20 anni sempre più anziani iniziano ad utilizzare antidepressivi per combattere lo stato psicologico negativo

Il numero di anziani che assumono antidepressivi è più che raddoppiato in due decenni, nonostante non sia aumentato il numero di persone depresse. Un importante studio britannico rivela anche che la maggior parte degli over 65 che assumono i farmaci non ha sintomi depressivi. Solleva nuove preoccupazioni circa la velocità con cui i medici distribuiscono pillole di prescrizione potenzialmente avvincenti. Gli scienziati hanno intervistato due gruppi di 7.500 over 65 in Inghilterra e Galles, il primo tra il 1991 e il 1993 e il secondo tra il 2008 e il 2011. Vediamo di seguito i risultati.

Sempre più anziani assumono antidepressivi

La percentuale che riceveva antidepressivi è passata dal 4% a quasi l’11% 20 anni dopo. Nonostante i crescenti livelli di prescrizioni, la prevalenza della depressione tra gli over 65 è scesa dal 7,9% al 6,8%. Il numero di residenti nelle case di cura che assumono antidepressivi è quadruplicato nel corso dei due decenni, dal 7% al 29%. Tuttavia la percentuale di persone nelle case di cura con depressione è rimasta una su dieci, secondo la ricerca dell’Università dell’East Anglia.

Gli esperti hanno avvertito che molti pazienti finiscono per agganciarsi alle pillole perché sono preoccupati per i sintomi di astinenza e i loro medici non riescono a rivedere i loro farmaci. Vi è una crescente accettazione del fatto che gli antidepressivi siano troppo prescritti. Il Daily Mail fa campagna per un maggiore riconoscimento della crisi della tossicodipendenza da marzo 2017.

Il professor Tony Arthur, autore dello studio odierno pubblicato sul British Journal Of Psychiatry, ha affermato che i pazienti anziani devono ricevere più aiuto per smettere di drogarsi.

“Spero che con un drammatico aumento della prescrizione di antidepressivi, il tasso di persone che soffrono di depressione diminuirà. Ma abbiamo riscontrato pochi cambiamenti. Ciò potrebbe essere dovuto al miglioramento del riconoscimento e del trattamento della depressione, della prescrizione eccessiva o dell’uso di antidepressivi per altre condizioni. Dobbiamo essere vigili sulla revisione regolare delle persone che assumono antidepressivi. I pazienti che hanno assunto antidepressivi per lungo tempo dovrebbero consultare il proprio medico di famiglia per discutere della de-prescrizione.”