Instagram potrebbe presto aggiungere le storie di gruppo

Secondo alcune indiscrezioni, tra non molto potrebbero arrivare sul social network Instagram le Storie di gruppo, molto utili per numerose persone

Nell’ultimo decennio i social network hanno avuto un ruolo importante in quasi tutte le persone, di qualsiasi fascia d’età. Da un paio di anni, questo legame si è ancora più rafforzato con l’invenzione delle “Stories”, ovvero foto e video pubblicabili che si cancellano automaticamente in 24 ore. Inizialmente erano presenti solo su Snapchat, poi hanno avuto un grande impatto con Instagram, fino a spopolare su ogni social.

Riguardo a ciò, proprio Instagram potrebbe finalmente farti fare storie per il tuo gruppo. Secondo la ricercatrice di app Jane Mancun Wong, la società sta attualmente testando questa funzione in una delle build di test dell’app. Le schermate pubblicate nel tweet di Wong indicano che una volta scattata una foto dall’opzione Fotocamera delle storie, ti consentirà di pubblicarla nelle tue storie, storie visibili solo agli amici intimi e storie per un gruppo. Inoltre, sarai in grado di creare un nuovo gruppo e pubblicare la tua storia anche lì.

Arrivano le storie di gruppo su Instagram

Questa novità può essere molto utile se hai gruppi con specifici interessi condivisi su Instagram. Puoi pubblicare storie relative a quell’argomento solo al tuo gruppo invece di condividerlo con una più ampia gamma di persone.

Il mese scorso, Facebook ha chiuso le sue storie di gruppo subito dopo nove mesi dalla sua introduzione visto il poco successo.Tuttavia, può trovare un posto prezioso in una piattaforma più adatta alle foto come appunto Instagram. Al momento, non si sa quando questa funzione sarà disponibile per gli utenti, quindi non resta che aspettare maggiori informazioni sull’aggiornamento.