Il teorico matematico Kevin Buzzard afferma che c’è una probabilità diversa da zero che tutta la matematica pubblicata sia sbagliata. L’esperto suggerisce di utilizzare programmi di intelligenza artificiale per verificare le induzioni matematiche.

Sin dagli albori della matematica, questo campo è stato associato a grandi ragionamenti logici del cervello. Tuttavia, con i progressi tecnologici, gli algoritmi informatici sono sempre più utilizzati per aiutare i matematici a verificare possibilità e risultati.

In questo senso, Kevin Buzzard, teorico matematico e professore all’Imperial College di Londra, sostiene che dovrebbe essere creata una nuova area specifica per la matematica dei computer. Secondo lui, infatti, gran parte delle conoscenze matematiche che abbiamo oggi riguardo questo campo potrebbero essere sbagliate e dovremmo fare affidamento sull’intelligenza artificiale per verificare le induzioni matematiche.

Di cosa si tratta

L’induzione matematica è un metodo di prova matematica usato per dimostrare la verità di un numero infinito di proposizioni. Oggi, Buzzard trova sempre più difficile completare correttamente questo processo senza l’aiuto dei computer.

I nuovi incentivi matematici tendono a basarsi sui risultati precedentemente pubblicati. Quindi, un semplice errore o incertezza nei primi risultati potrebbe portare a un effetto domino di screditare il resto. “Improvvisamente sono preoccupato che tutta la matematica pubblicata sia sbagliata perché i matematici non stanno controllando i dettagli e li ho visti male in passato“, ha dichiarato Buzzard.

Quest’ultimo riconosce che la probabilità che ciò accada è davvero minima. Tuttavia, afferma che non è nulla: “Penso che l’ipotesi che alcuni dei nostri grandi castelli siano costruiti sulla sabbia non sia nulla“. Tuttavia, sottolinea che questo problema debba essere affrontato. In alcuni casi, le pubblicazioni di matematici senior più esperti non vengono esaminate dalla comunità scientifica. Ciò può comportare errori in uno studio che potrebbero influenzare altre indagini in futuro.

Buzzard spiega che una nuova induzione matematica può citare altri 20 studi, e solo uno di questi 20 coinvolge un migliaio di pagine di ragionamento corretto. Pertanto, il teorico americano denuncia una fiducia eccessiva nel lavoro di matematici senior.

Ad esempio, negli anni ’90 fu pubblicata un’induzione dell’ultimo teorema di Fermat, ossia un famoso teorema matematico proposto nel 1637 e considerato da Guinness come “il problema matematico più complicato al mondo“. “Credo che nessun essere umano, vivo o morto, conosca tutti i dettagli dell’induzione dell’ultimo teorema di Fermat. Tuttavia, la comunità scientifica lo accetta perché gli anziani hanno decretato che era corretto“, recita una diapositiva dalla presentazione di Buzzard.

Buzzard iniziò ad usare un software matematico per il controllo dell’induzione chiamato “Lean” e si rese conto del suo potere. “Mi sono reso conto che i computer avrebbero accettato input solo in modo molto preciso, che è il mio modo preferito di pensare alla matematica“, ha detto. “Mi sono innamorato perché mi sentivo come se avessi trovato un’anima gemella. Ho trovato qualcosa che pensavo come me“, ha aggiunto.