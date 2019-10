La casa della mela morsicata, Apple, sta attraversando un periodo bello pieno di novità. La stagione autunnale, infatti, è quella in cui l’azienda rilascia la stragrande maggioranza dei suoi prodotti. Parlando di software, iOS 13 risulta essere uno degli update dell’azienda più apprezzati di sempre. Tuttavia, ciò non ferma la sete incessante di novità. Sul web sono già comparsi i primi concept di iOS 14. Di cosa parlano?

Oramai siamo abituati a vedere concept prematuri di prodotti Apple molto prima della loro uscita. Ricordiamo che solo un paio di giorni dopo l’uscita di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, sono usciti una miriade di concept in merito ai melafonini del prossimo anno. Cosa analoga sta accadendo anche con iOS. Scopriamo insieme un interessante e ambizioso concept di iOS 14.

Apple: iOS 14 renderà iPhone un mini iPad?

Nelle scorse ore è stato presentato un interessante concept riguardante il futuro sistema operativo per iPhone, iOS 14. Secondo l’idea ambiziosa di un designer, con il nuovo update i melafonini saranno in grado di svolgere funzioni tipiche di iPad. L’intero concept si basa principalmente su una feature molto famosa su iPad, la Spit View. Viene mostrato come non sarebbe per nulla un male introdurre una funzione di questo tipo anche su iPhone. Fino ad ora, l’idea non avrebbe avuto molto senso per via dei display di dimensioni ridotte. I mega schermi dei nuovi iPhone, però, renderebbero l’esperienza decisamente interessante.

Ovviamente, il concept non si sofferma solo su questa feature. Si parla, infatti, anche di un redesign dell’interfaccia delle chiamate e di Siri. Tuttavia, si tratta di idee ancora troppo premature e poco curate per poterne parlare. Non sappiamo se mai Apple deciderà di portare la Spilt View su iPhone. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.