Arrivederci, iTunes: la fine dell’app rivoluzionaria della musica online

iTunes, una delle prime applicazioni per scaricare e sentire musica in streaming create, ormai è quasi pronto per l'addio definitivo

È tempo di dire addio a iTunes, il programma, una volta rivoluzionario, che ha reso le vendite di musica online mainstream e ha efficacemente attenuato l’impatto della pirateria. Qualcuno ancora la utilizza, ma molte persone non lo fanno più. Su iPhone, le funzioni sono state a lungo divise in app separate per musica, video e libri.Invece, i computer Mac avranno lunedì con un aggiornamento software chiamato Catalina.

I servizi in abbonamento di musica come Spotify e Apple Music hanno ampiamente soppiantato sia il software iTunes sia le vendite di singoli brani, che iTunes ha reso disponibili per la prima volta a 0,99 centesimi ciascuno. Apple sta dando a iTunes la sua ultima spinta verso la tomba. Per tutti coloro che si sono abbonati ad Apple Music, il negozio di musica sarà ora nascosto sul Mac. L’eliminazione dell’iPhone all-in-one a favore di app separate per musica, video e altri servizi consentirà ad Apple di creare funzionalità per specifici tipi di media e promuovere meglio i suoi servizi di streaming TV e musica per aiutare a compensare il rallentamento delle vendite di iPhone.

L’ultimo addio a iTunes

All’inizio, iTunes era semplicemente un modo per trasferire musica sul prodotto Apple, il lettore musicale iPod. Gli utenti hanno collegato l’iPod a un computer e le canzoni si sono sincronizzate automaticamente, semplicità inaudita al momento.

“Vorrei solo prendere in giro i miei amici che erano interessati a qualcosa di diverso dagli iPod”, ha detto Jacob Titus, un designer grafico di 26 anni a South Bend, Indiana.

Apple ha lanciato il suo iTunes Music Store nel 2003, due anni dopo il debutto dell’iPod. Con un semplice prezzo al lanci, 99 centesimi al singolo, $ 9,99 per la maggior parte degli album, molti consumatori erano contenti di acquistare musica legalmente piuttosto che cercare siti abbozzati per download piratati.

Ma nel tempo, il software iTunes si è espanso per includere podcast, e-book, audiolibri, film e programmi TV. Nell’era di iPhone, iTunes ha anche effettuato backup e memo vocali sincronizzati. Man mano che il software si gonfiava per supportare funzioni aggiuntive, iTunes ha perso la facilità e la semplicità che gli hanno dato il suo fascino. E con l’archiviazione cloud online e la sincronizzazione wireless, non è più necessario collegare iPhone a un computer, e iTunes,con un cavo.

Titus ha detto che usa iTunes solo per ascoltare oscure canzoni di Kanye West che non riesce a trovare in streaming. “All’epoca sembrava fantastico”, ha detto. “Ma è rimasta la stessa velocità per sempre.”

Anche il modo in cui le persone ascoltano la musica è cambiato. L’industria discografica statunitense ora ottiene l’80% delle entrate da abbonamenti a pagamento e altri streaming. Nella prima metà del 2019, gli abbonamenti pagati ad Apple Music e ai servizi concorrenti sono aumentati del 30% rispetto all’anno precedente a 61 milioni, ovvero 2,8 miliardi di dollari, mentre i ricavi da download digitali sono scesi di quasi il 18% a 462 milioni di dollari.

“L’allontanamento da iTunes rispecchia davvero perfettamente il generale nell’allontanamento dalle vendite” e verso gli abbonamenti, ha affermato Randy Nelson, responsabile approfondimenti di Sensor Tower.