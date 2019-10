Dieta, quando gli sforzi per mangiare sano diventano un’ossessione

Che si tratti di alimenti privi di glutine, latticini, crudi o completamente biologici, al giorno d’oggi molte persone, nel seguire la propria dieta, sono impegnate nel cosiddetto “cibo pulito”, ovvero evitare alimenti trasformati. Non è necessariamente una brutta cosa mangiare in questo modo, ma a volte questo tipo di preferenze alimentari può iniziare a prendere il controllo della vita delle persone, facendole temere eventi sociali in cui non saranno in grado di trovare i cibi “giusti”. Quando un modello alimentare salutare si spinge troppo oltre, potrebbe trasformarsi in un disturbo alimentare che gli scienziati stanno appena iniziando a studiare.

Alex Everakes, 25 anni, è un dirigente di pubbliche relazioni di Chicago. Da bambino, ha lottato per essere in sovrappeso. Nella sua adolescenza e ventenne, ha provato la dieta, ha guadagnato, perso e riguadagnato circa 100 sterline. Quando si trasferì a Los Angeles dopo il college, portò la sua dieta a un nuovo livello. Ha iniziato ad allenarsi due volte al giorno. A un certo punto, ha mangiato solo 10 cibi, “Spinaci, pollo, albumi, peperoni rossi, perché i peperoni verdi ti fanno gonfiare, spaghetti di zucca, asparagi, salmone, frutti di bosco, latte di mandorle non zuccherato, burro di mandorle”, dice Everakes.

È andato da 250 sterline al suo massimo, fino a 140. Ha pubblicato le foto dei suoi addominali da sei pack e la sua dieta “pulita” online ed è stato elogiato per questo. Si sentiva virtuoso, ma allo stesso tempo era affamato, stanco e solo. “La mia vita è stata letteralmente modellata per allontanarmi dalla distruzione della mia forma fisica”, afferma Everakes.

Ha avuto paura di mangiare determinati cibi. Lavorava a casa per evitare le feste in ufficio dove avrebbe dovuto mangiare di fronte agli altri. Non usciva né faceva amicizia perché non voleva spiegare la sua dieta. Si scopre che Everakes stava lottando con qualcosa chiamato ortoressia nervosa.

La dieta e l’ortoressia nervosa

L’ortoressia è un fenomeno abbastanza recente. Il dottor Steven Bratman, un medico di medicina alternativa negli anni ’90, per la prima volta ha coniato il termine in un saggio nel non scientifico Yoga Journal nel 1997. Molti dei suoi pazienti hanno evitato la medicina tradizionale e credevano che la chiave per una buona salute fosse semplicemente mangiare il “giusto” Alimenti. Alcuni gli avrebbero chiesto quali alimenti dovrebbero tagliare.

“La gente penserebbe che dovrebbero tagliare tutti i prodotti lattiero-caseari e dovrebbero tagliare tutte le lenticchie, tutto il grano … E mi sono reso conto gradualmente che molti di questi pazienti, il loro problema principale era che erano … troppo severi con se stessi ,” lui dice.

Così Bratman inventò il nome ortoressia, prendendo in prestito l’orto dalla parola greca che significa “giusto” e -oressia che significa “appetito”. Ha aggiunto nervosa come riferimento all’anoressia nervosa, il noto disturbo alimentare che fa morire di fame le persone.

“Da quel momento in poi, ogni volta che un paziente mi chiedeva quale cibo ritagliare, dicevo:” Dobbiamo lavorare sulla tua ortoressia. ” Questo spesso li farebbe ridere e li lascerebbe sciogliere, e talvolta aiutava le persone a passare dall’estremismo alla moderazione “, ricorda.