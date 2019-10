Gli ultimi mammut lanosi vivevano su un’isola remota, dice uno studio

Gli ultimi mammut lanosi vissero sull’isola di Wrangel nell’Oceano Artico e sopravvissero secoli più a lungo delle loro controparti continentali, secondo un recente studio. I mammiferi erano stati separati dagli altri mammut che vivevano nell’emisfero settentrionale dall’innalzamento del livello del mare risultante dal riscaldamento globale iniziato 15.000 anni fa, secondo un team di ricercatori provenienti da Finlandia, Germania e Russia. Il mammut lanoso ha da sempre affascinato gli scienziati e alcuni addirittura pensano che potremmo essere in grado di riportare indietro la specie dai morti. Ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo dei pachidermi bestiali.

I mammut lanosi furono molto più longevi

Nella nuova ricerca, pubblicata sulla rivista Quaternary Science Review, i ricercatori hanno studiato le composizioni isotopiche di carbonio, azoto, zolfo e stronzio in una serie di ossa e denti che vanno dai 40.000 ai 4.000 anni dalla Siberia settentrionale, Alaska, Yukon e Wrangel Island. Il loro obiettivo era quello di esaminare eventuali cambiamenti nella dieta e nell’habitat dei mammut e cercare segni di disturbo nel loro ambiente. Gli scienziati hanno scoperto che le composizioni isotopiche di carbonio e azoto di collagene dei mammut sull’isola di Wrangel non sono cambiate quando il clima si è riscaldato circa 10.000 anni fa e sono rimaste invariate fino a quando i mammut si sono estinti in quelle che sembrano essere condizioni di vita stabili.

I mammut lanosi nelle pianure ucraina-russa sono morti circa 15.000 anni fa e quelli sull’isola di St. Paul in Alaska sono morti circa 6.000 anni fa. L’ultimo ha avuto cambiamenti significativi nella loro composizione isotopica, il che indica cambiamenti nel loro ambiente poco prima che si estinguessero lì. I mammut di Wrangel Island si sono incontrati lì si sono estinti circa 4000 anni fa.

I ricercatori hanno anche scoperto che i valori degli isotopi di carbonio carbonato hanno mostrato una differenza di grassi e carboidrati nelle diete dei mammut dell’isola di Wrangel e delle loro controparti siberiane.

“Pensiamo che ciò rifletta la tendenza dei mammut siberiani a fare affidamento sulle loro riserve di grasso per sopravvivere durante gli inverni estremamente rigidi dell’era glaciale, mentre quelli Wrangel, che vivono in condizioni più miti, semplicemente non ne avevano bisogno”, ha dichiarato Laura Arppe dal finlandese Museo di storia naturale Luomus, Università di Helsinki, in un comunicato stampa. Arppe ha guidato il team di ricercatori.