Negli ultimi tempi, il famoso social network Instagram ha deciso di stravolgere gran parte delle sue caratteristiche. Dopo aver messo in campo la drastica decisione di rimuovere il numero dei like sotto le foto, arriva anche un’attesissima novità. Con l’ultimo aggiornamento finalmente la Dark Mode di iOS 13 è compatibile anche con l’app del social.

Ebbene sì, è da un po’ di tempo che si parla del rilascio di una versione di Instagram di questo tipo. Nelle scorse ore, queste è arrivata a sorpresa grazie al lancio di un nuovo aggiornamento per i dispositivi iOS. La Dark Mode del noto social network va ad integrarsi perfettamente con l’estetica del nuovo sistema operativo di Cupertino.

Instagram: come si attiva la Dark Mode su iOS?

La Dark Mode di iOS 13 è stata ideata principalmente per ridurre al minimo i consumi energetici dei pannelli OLED degli ultimi iPhone e per far stancare il meno possibile l’occhio. Tuttavia, questa è diventata nel giro di poco tempo una vera e propria moda. Molte applicazioni hanno deciso anch’esse di adottare questa particolare estetica scura. Tra tutte, anche Instagram. L’aggiornamento rilasciato nelle scorse ore per iOS porta la modalità oscura sugli smartphone di Cupertino.

La funzionalità va di pari passo con il sistema operativo. L’unico modo per attivarla, infatti, è impostare la Dark Mode all’interno delle impostazioni dello smartphone. Instagram si adatterà di conseguenza. Al momento non tutti gli utenti hanno ancora disponibile la funzione, tuttavia, questa verrà resa fruibile da tutti in breve tempo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.