La Cina voleva inviare delle tartarughe sul lato lungo della Luna

La Cina stava pensando di inviare tartarughe dall’altra parte della luna come parte della sua missione Chang’e-4, ha rivelato uno degli scienziati coinvolti. Il piano fu abbandonato dopo che i ricercatori si resero conto che avrebbero avuto abbastanza ossigeno per tenerli in vita per circa 20 giorni, il che è molto più breve del tempo impiegato dall’astronave per atterrare sulla superficie lunare.

Xie Gengxin, del Technology Research Institute dell’Università di Chongqing, era incaricato di progettare l’esperimento biologico a bordo di Chang’e-4. In un’intervista con la rivista tecnologica IEEE Spectrum, Xie ha dichiarato che il team inizialmente aveva voluto inviare una piccola specie di tartaruga sulla luna. Ciò avrebbe potuto fornire importanti informazioni su come gli animali reagiscono alle condizioni gravitazionali sulla superficie lunare, scoperte che potrebbero aiutare le future missioni con equipaggio lì. Tuttavia, i vincoli attorno ai pesi a bordo del veicolo spaziale hanno impedito loro di inviare i primi rettili sulla luna.

Il piano fallito della Cina per inviare tartarughe nello spazio

“Il peso della sonda Chang’e-4 richiedeva che il peso [dell’esperimento] non potesse superare i tre chilogrammi (6,6 libbre)”, ha detto alla rivista. “Anche se è molto significativo scegliere la tartaruga, l’ossigeno all’interno del carico utile può essere utilizzato solo per circa 20 giorni per le tartarughe.”

Chang’e-4 è stato lanciato dalla Cina il 7 dicembre dell’anno scorso. Cinque giorni dopo entrò nell’orbita lunare e atterrò sulla superficie della luna il 3 gennaio. Due mesi prima del decollo, l’esperimento biologico era integrato con l’astronave, quindi tutto ciò che comportava doveva essere mantenuto in vita per circa tre mesi prima raggiungendo la luna.

Xie ha detto che non hanno escluso l’invio di animali nelle future missioni di Chang’e. Sperano di inviare più payload biologici lì in futuro e se gli viene assegnato un numero maggiore di payload, potrebbe essere possibile inviare animali in futuro.

C’è una lunga storia di animali inviati nello spazio. Le prime mosche della frutta furono inviate a 62 miglia nell’atmosfera terrestre nel 1972. Due anni dopo, le prime scimmie – chiamate Albert I e Albert II – furono inviate su razzi V-2. Entrambi morirono, con Alberto I che soffocava e Alberto II fu ucciso all’impatto dopo un fallimento del paracadute.

Nel 1968, l’Unione Sovietica inviò le prime tartarughe nello spazio su un’astronave che orbita attorno alla luna. Sono sopravvissuti al viaggio di ritorno sulla Terra. Gli esseri umani sono attualmente l’unico animale vivente conosciuto ad aver visitato la superficie della luna. Tuttavia, ci possono essere migliaia di tardigradi, microscopiche creature acquatiche conosciute per le loro estreme capacità di sopravvivenza, vivi sulla luna proprio ora.