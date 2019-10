Andy Rubin, CEO di Essential Products ha pubblicato a sorpresa alcuni post su Twitter con i quali ha mostrato a tutti i primi leak del nuovo Essential Phone. Sono state pubblicate varie foto ed anche un video che ci mostrano quanto questo device rivoluzionerà la concezione di smartphone.

Questo perché ha una forma molto strana. Ultimamente vari produttori stanno producendo smartphone stretti, così da poter impugnare meglio lo smartphone con una mano, senza però rinunciare ad un ampio display grazie al formato 21:9.

Essential Phone: ecco un’innovazione tra smartphone sempre uguali

Sembra inoltre che l’azienda abbia dichiarato che quelli in foto sono dei prototipi in fase di test “sul campo, ovvero un team sta testando il device fuori dai laboratori, nella vita quotidiana.

Come potete notare in foto, il nuovo Essential Phone, soprannominato GEM, sembra essere largo circa la metà di uno smartphone comune. Questo potrebbe rendere molto comodo l’uso ad una mano, ma forse anche molto scomodo in alcune situazioni. Per saperlo dovremo aspettare che sia presentato!

…still dialing in the colors pic.twitter.com/4gEpFU7mpZ — Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019

Da questi Tweet il device sarà proposto in 4 colorazioni che per il momento però non hanno un loro nome. Quattro colorazioni a dir poco bellissime che senza dubbio piaceranno alla maggior parte degli utenti.

Frontalmente possiamo notare come il display sia forato in alto a sinistra, questo perché all’interno del foro vi si trova la fotocamera frontale. Posteriormente la camera si trova in una leggera bombatura nella parte alta, giusto sopra il sensore biometrico.

Al momento purtroppo abbiamo solo queste immagini, nessuna informazione riguardante la scheda tecnica o la data di presentazione. Si tratta senza dubbio di un tentativo di innovazione questo di Essential Products, vedremo come si comporterà.

Ad ogni modo, la presentazione non dovrebbe essere troppo imminente. Un form-factor simile richiede un’ottimizzazione del software impeccabile, dunque è probabile che ci vorrà ancora del tempo.