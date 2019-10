Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha deciso di ampliare il suo catalogo di accessori per iPhone e iPad con un nuovo dispositivo, il controller wireless per Xbox. Il lancio del prodotto negli store arriva senza nessun preavviso. A breve potrebbe essere avviata anche la vendita del controller per PS4.

Per chi non lo sapesse, iOS 13 e iPadOS 13 permettono di utilizzare i controller wireless di Xbox e PS4 per giocare ai videogiochi utilizzano i controller delle famose console. Anche tvOS 13 permette di fare la stessa cosa con Apple TV. E’ molto probabilmente a ragione di ciò che Cupertino ha pensato di introdurre il controller di Microsoft nel suo catalogo di accessori.

Apple: parte la vendita dei controller per Xbox nei suoi store

Da pochissime ore è possibile acquistare il controller wireless di Xbox all’interno degli store ufficiali della mela morsicata. Non solo online ma anche nei negozi fisici. A breve, potrebbe seguirlo anche il famoso DualShock 4 di Sony. Il supporto per i famosi controller è più fondamentale che mai ora che Apple ha deciso di lanciare la sua personale piattaforma di videogiochi, Arcade. La possibilità di utilizzare uno dei due controller per giocare ai titoli inclusi con il nuovo servizio esclusivo invoglierà sicuramente molti utenti a provarlo.

Il controller wireless per Xbox viene proposto al costo di 59,95 euro e può essere acquistato fin da subito online. Nei negozi fisici, invece, arriverà nei prossimi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.