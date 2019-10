Due meteore dovrebbero essere visibili in cielo in settimana

Secondo quanto riportato da astronomi, in settimana sarà possibile alzare lo sguardo al cielo per vedere una serie di meteore "Draconidi"

Ci sono due rovesci di meteore che dovrebbero raggiungere il picco nei prossimi due giorni e, per uno di essi, non dovrai alzarti tardi per vederlo. Secondo l’American Meteor Society, i Draconidi raggiungeranno il picco da martedì sera a mercoledì mattina e la pioggia di meteoriti della Taurid meridionale raggiungerà il picco da mercoledì sera a giovedì mattina. La doccia di meteore raggiungerà il picco la sera presto fino al calar della notte, il che significa che puoi prenderlo facilmente prima di mezzanotte.

I detriti della cometa 21P / Giacobini-Zinner sono responsabili della pioggia di queste meteore Draconid, che prende il nome perché le meteore sembrano provenire dalla direzione della costellazione Draco il Drago.

Il gruppo di meteore visibili in cielo in settimana

Secondo Earth Sky, che controlla le piogge meteoriche:

“Draco il Drago sta ora sputando meteore, note anche come stelle cadenti. Questa è una doccia che è meglio guardare al calar della sera o in prima serata, non dopo mezzanotte. Non importa dove ti trovi sulla Terra, osserva il più vicino possibile al calar della notte. La doccia è attiva dal 6 al 10 ottobre. La serata migliore da guardare è probabilmente l’8 ottobre; prova anche le serate del 7 e 9 ottobre. Questa doccia favorisce l’emisfero nord, ma anche gli osservatori dell’emisfero sud potrebbero catturare alcuni draconidi. Sfortunatamente, la grande luna serale ostacolerà la doccia Draconid di quest’anno. Probabilmente annegherà tutto tranne le meteore più luminose nel suo bagliore.

Anche alle latitudini settentrionali, i Draconidi sono in genere una doccia molto modesta, offrendo solo una manciata di meteore che si muovono lentamente all’ora. Ma esposizioni eccezionali hanno avuto luogo nel corso degli anni. La pioggia di meteoriti di Draconid produsse fantastiche esposizioni di meteoriti nel 1933 e nel 1946, con migliaia di esse all’ora viste in quegli anni. Nel 2011 gli osservatori europei hanno visto oltre 600 meteore all’ora.”