La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha finalmente reso disponibili le tanto attese sfide a tempo straordinario della Stagione X di Fortnite. Oramai è una tradizione, questo tipo di challenge vengono rilasciate dai tempi della Stagione 7 per far si che gli utenti giochino al battle royale fino all’inizio della nuova Season.

Come al solito, le sfide a tempo straordinario garantiscono una serie di succose ricompense per tutti gli utenti. Queste, infatti, possono essere completate da chiunque. Solo coloro che hanno acquistato il Pass Battaglia, però, riceveranno in ricompensa degli stili alternativi per alcune delle Skin del Pass Battaglia. Andiamo a scoprire tutte le sfide nel dettaglio.

Fortnite: ecco tutte le sfide a tempo straordinario della Stagione X

Le sfide a tempo straordinario della Stagione X di Fortnite sono ben 6. Il completamento di ognuna garantirà ai videogiocatori una serie di ricompense, moltissima esperienza, tre stili alternativi per tre Skin del Pass Battaglia e una schermata di caricamento commemorativa della Season. Qui di seguito andiamo ad elencare le 6 sfide:

1) Raccogli la registrazione del Visitatore sull’Isola Fluttuante e a Corso Commercio. 2) Infliggi danni agli avversari (2500). 3) Raccogli la registrazione del Visitatore a Palme Acquatiche e Boschetto Bisunto. 4) Sopravvivi agli avversari (250). 5) Raccogli la registrazione del Visitatore a Gotham City e Sobborghi Stellati. 6) Cerca 25 forzieri.

Ricordiamo che c’è tempo solo fino a questo sabato per completare tutte e 6 le sfide. Dopo tale giorno non sarà più possibile ottenere le esclusive ricompense. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.