Le allergie alimentari sono comuni. Si stima che questa condizione colpisca tra il 6% e l’8% dei bambini di età inferiore ai tre anni e fino a circa il 3% degli adulti. A differenza dell’intolleranza alimentare per la quale alcuni alimenti possono causarci disagio, l’allergia alimentare è una reazione del sistema immunitario a un determinato tipo di cibo che si verifica poco dopo averlo mangiato.

La reazione si verifica perché il sistema immunitario riconosce alcune delle proteine ​​come dannose e, quindi, mette in atto una serie di misure (incluso il rilascio di sostanze chimiche come l’istamina, che provoca infiammazione) per proteggerci.

I sintomi – che vanno da prurito, gonfiore, dolore addominale, congestione nasale, vomito e vertigini, nei casi più gravi, anafilassi, una reazione che può essere fatale – possono essere scatenati anche se la persona è stata esposta a una piccola quantità del cibo che dà allergia.

Ma, sebbene in linea di principio qualsiasi alimento possa causare una reazione allergica (anche se l’abbiamo ingerito prima senza alcun problema), in particolare otto sono gli allergeni più comuni.

8 responsabili del 90% dei casi di allergia alimentare

1. Uova

Questo cibo provoca allergie più spesso nei bambini e la reazione di solito scompare quando raggiungono l’adolescenza. L’allergia appare quando l’uovo viene introdotto per la prima volta nella dieta ed è una reazione alla proteina che si trova principalmente nell’albume, ma anche nel tuorlo. I sintomi che provoca sono generalmente lievi e comprendono orticaria, congestione nasale, vomito o altri problemi digestivi. Più l’uovo è cotto o lavorato, meno è probabile che generi una reazione allergica.

2. Latte

Anche questa è un’allergia alimentare più comune nei bambini che negli adulti e, sebbene il latte che di solito provoca allergia sia il latte di mucca, può anche essere causato dal latte di altri mammiferi, come capra, pecora ecc. I sintomi variano da persona a persona e possono essere lievi o gravi.

Come accennato all’inizio, l’allergia al latte è diversa dall’intolleranza al latte o alle proteine ​​del latte. L’allergia al latte è più comune nei bambini che negli adulti. In quest’ultimo caso, il sistema immunitario non interviene e, pertanto, il suo trattamento è diverso. L’allergia al latte può causare anafilassi e pertanto può essere fatale. I sintomi includono eruzione cutanea, prurito intorno alla bocca, gonfiore in bocca, difficoltà respiratorie e vomito, tra gli altri. Di solito scompare quando i bambini crescono, circa 5 anni.

3. Arachidi

È una delle cause più comuni di gravi attacchi allergici. Uno dei sintomi più comuni dell’allergia alle arachidi sono le reazioni cutanee. Anche quantità molto ridotte o contatto indiretto possono causare anafilassi. I sintomi più comuni sono rinite, reazioni cutanee, formicolio in bocca e gola, mancanza di respiro e problemi digestivi. Alcuni bambini che soffrono di allergia alle arachidi possono superare questa condizione, ma potrebbe tornare in futuro.

4. Noci

L’allergia alle noci (noci, anacardi, pistacchi, nocciole, semi di girasole, ecc.) È un tipo di allergia comune nei bambini e negli adulti ed è una reazione alle proteine ​​contenute in questi frutti. È raro che questa allergia scompaia nel corso degli anni. Questa allergia tende a persistere quando si manifesta ed è raro che scompaia nel corso degli anni. Inoltre, coloro che sono allergici alle arachidi hanno maggiori probabilità di sviluppare una reazione allergica alle noci perché le stesse proteine ​​si trovano in entrambi. I sintomi sono simili a quelli causati da altri alimenti e possono variare da lievi a gravi.

5. Soia

Questa allergia di solito compare nei primi anni di vita e sebbene la stragrande maggioranza dei bambini la superi, molti continuano ad essere allergici in età adulta. Se sei allergico alla soia, dovresti guardare attentamente le etichette dei prodotti in quanto molti contengono una percentuale di questo legume. Orticaria, prurito intorno alla bocca, pelle arrossata, dolore addominale e gonfiore sono alcuni dei sintomi più comuni. Ma anche, a volte, può causare una grave reazione allergica. Coloro che sono allergici alla soia dovrebbero essere molto cauti quando mangiano cibi trasformati, poiché ce ne sono molti che possono contenere soia.

6. Pesce

Nei bambini, il pesce è la terza causa allergica più comune dopo latte e uova. Potrebbe scomparire nel corso degli anni, ma molto spesso persiste. Una persona allergica ai pesci come tonno o salmone non è necessariamente allergica ai crostacei. Mentre la raccomandazione alla persona allergica a un tipo di pesce non è quella di mangiare pesce in generale, è possibile essere allergici a un tipo e non a un altro. I sintomi sono generalmente lievi, con vomito e diarrea, ma possono portare a episodi di anafilassi e causare la morte.

7. Frutti di mare (crostacei e molluschi)

Alcune persone possono avere una reazione allergica a tutti i molluschi o solo ad alcuni di essi. I sintomi variano e alcuni vanno da lievi a gravi. In alcuni casi, l’avvelenamento da pesce può essere confuso con un’allergia. È più comune nella stagione calda quando ci sono alghe nel mare, poiché cucinare i crostacei non distrugge il veleno che hanno assorbito dall’alga. È un’allergia che di solito viene mantenuta per tutta la vita.

8. Glutine

La celiachia è una reazione immunitaria al glutine, che è una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale. Quando qualcuno soffre di questo tipo di allergia, l’assunzione di glutine innesca una risposta immunitaria nell’intestino tenue. In molti Paesi esiste un’enorme varietà di prodotti adatti ai celiaci.

I sintomi possono variare notevolmente a seconda che si tratti di bambini o adulti, ma di solito includono gonfiore addominale, nausea e vomito, gas, costipazione e diarrea. Il modo migliore per evitare reazioni allergiche al cibo è sapere quali causano una reazione per eliminarli dalla nostra dieta. E’ consigliabile indossare un braccialetto che spieghi le proprie condizioni in modo che gli altri possano aiutare nel momento di crisi in cui non si è in grado di spiegare cosa sta succedendo.