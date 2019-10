La “malattia dei cervi zombie” si diffonde in alcune parti della Virginia

I cervi zombie possono sembrare qualcosa in un brutto film B, ma i regolatori della fauna selvatica dicono che sono reali e i funzionari stanno lavorando per tenerli fuori dal Nevada. Il termine si riferisce agli animali che hanno contratto una malattia da deperimento cronico, un disturbo altamente contagioso e terminale che causa sintomi come mancanza di paura per gli esseri umani, letargia ed emaciazione, secondo quanto riferito dal Sole di Las Vegas. Può distruggere le popolazioni di cervi e alci.

I funzionari stanno testando animali morti e monitorando alci e cervi migratori al confine di stato con lo Utah per segni di malattia, ha detto Peregrine Wolff, un veterinario del Dipartimento della fauna selvatica del Nevada. I legislatori del Nevada hanno anche approvato una legge all’inizio di quest’anno per mantenere parti di alcune carcasse fuori dallo stato nel tentativo di fermare la diffusione della malattia.

Gli Stati che segnalano animali affetti da questa malattia includono Kansas, Colorado e Wyoming. (In Virginia, il CDC afferma che la malattia si è diffusa nelle contee di Culpeper, Frederick e Shenandoah.)

La malattia dei cervi zombie arriva anche in Virginia

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno sollevato la preoccupazione che le malattie da deperimento cronico possano rappresentare un rischio per l’uomo. Si ritiene che il tempo minimo tra l’esposizione e i primi sintomi sia di 16 mesi, secondo uno studio pubblicato presso il Center for Food Security and Public Health. Il periodo medio di incubazione è da due a quattro anni. Alcuni studi dimostrano che gli animali sono contagiosi prima dell’inizio dei sintomi.

Wolff ha detto che trovarne solo uno è raro perché la malattia è così contagiosa e rimane nell’ambiente per anni. Uno studio del 2004 sulla rivista Emerging Infectious Diseases del Centers for Disease Control ha mostrato che due popolazioni di cervi muli in cattività erano infettate dalla malattia in paddock separati che non avevano avuto animali infetti in loro circa due anni.

I legislatori del Nevada quest’anno hanno vietato di portare nello stato alcune parti del corpo animale, incluso il cervello e il midollo spinale che possono contenere grandi concentrazioni di prioni.

A testimonianza della proposta di legge, Tyler Turnipseed, capo guardiacaccia del Nevada, ha proposto uno scenario in cui le popolazioni locali sono infettate dall’esposizione a rifiuti macellati scaricati da un cacciatore che passa attraverso il Nevada da un altro stato.