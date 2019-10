Un ascensore enorme per collegare la Terra con lo spazio, è il traguardo tecnologico che molti scienziati stanno progettando da moltissimi anni. Il livello di tecnologia raggiunto attualmente sulla Terra permetterebbe un tale programma, come spiega Michael Laine, presidente della società di sviluppo di ascensori spaziali LiftPort Group, asserendo “L’ascensore lunare è una tecnologia fattibile”. Un passo enorme per l’umanità, che potrebbe aprire nuove frontiere dell’esplorazione dello spazio.

Ma, non è la prima volta che gli studiosi sognano di arrivare lontano. Già nel 1895, lo scienziato missilistico russo Konstantin Tsiolkovsky guardò la Torre Eiffel e immaginò che si potesse raggiungere lo spazio. Il suo sogno ad occhi aperti divenne il primo input per un ascensore spaziale. Rispetto ai missili, un tale impianto spaziale sarebbe molto più economico e veloce per far viaggiare merci e persone dalla Terra. Questo perché il decollo è una delle parti più costose e difficili del viaggio nello spazio, come evidenziato dalla NASA.