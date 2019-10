Il noto sito di e-commerce Amazon ci sorprende sempre con le sue offerte. Ultimamente in particolare, stanno affiorando sul sito una serie di promozioni riguardanti i prodotti Apple. Oggi, andiamo a parlare di quelle riguardanti uno dei tablet più desiderati di sempre, iPad Pro 2018.

Il noto tablet della mela morsicata è uscito oramai da un anno ma ancora ora risulta essere una vera e propria potenza. L’upgrade di prestazioni rispetto alle generazioni precedenti risulta essere davvero impressionante. Il nuovo design, poi, rende il tutto ancora più appetibile. Il dispositivo, tuttavia, ha un prezzo di listino decisamente alto. Andiamo a scoprire le proposte di Amazon.

Apple: iPad Pro 2018 in offerta su Amazon

E’ raro vedere i nuovi iPad Pro in sconto. Essendo un prodotto rivolto ad una cerchia ristretta di utenti, è davvero molto difficile trovare in giro qualcuno che decida di proporlo in promozione. Ovviamente, questa regola non vale per Amazon. In vista dell’uscita della nuova gamma, molto probabilmente questo mese, questo ha pensato bene di proporre piccoli sconti su molte delle varianti del tablet.

Ebbene sì, risultano essere in sconto molti dei modelli di iPad Pro 11” e iPad Pro 12.9”. Entrambi, hanno sconti che si aggirano sui 100 euro. Un esempio è iPad Pro 12.9” in colorazione argento con memoria interna da 512 GB, solo Wi-Fi al costo di 1399 euro. Ben 110 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Le promozioni risultano essere, come al solito, a tempo limitato. Di conseguenza, potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.